El futuro del astro argentino Lionel Messi es una incógnita luego del anuncio de su salida del Barcelona de España que desconcertó al mundo del fútbol y que le dio un nuevo sentido a las palabras de la "Pulga" de hace seis meses, cuando expresó su deseo de vivir en Estados Unidos. Es que, si bien varios clubes estarían en alerta para ir a contratar al crack argentino, entre ellos los que ya lo pretendieron como el Manchester City de Inglaterra, el Paris Saint Germain (PSG) de Francia y el Inter de Italia, todo es incertidumbre ante la noticia de su alejamiento del elenco culé. "Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé. No pienso en cómo terminará el año porque hoy por hoy creo que no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque no lo sé tampoco", manifestó Messi en aquel entonces. La Major League Soccer (MLS), en tanto, se hizo eco de las palabras del rosarino: "La idea de que Lionel Messi un día lleve su talento a la MLS se ha considerado durante mucho tiempo el Santo Grial de los jugadores que podrían llegar a la liga. Rara vez hemos escuchado pensamientos sobre esa idea del propio Messi", publicó la entidad en su sitio oficial. Después de ganar la Copa América con la Selección argentina, Lionel Messi disfrutó de sus vacaciones primero en Miami y luego en Ibiza junto con su esposa Antonela y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, tras lo cual regresó en las últimas horas a Barcelona. Ahora, con la confirmación de que no seguirá en el conjunto catalán, la "Pulga" tiene la posibilidad de elegir un nuevo rumbo y, quizás, Estados Unidos pueda ser su próximo destino. FG/OM NA