El ex futbolista Sergio Agüero criticó hoy las decisiones del entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, en el empate 1 a 1 frente al Real Madrid por la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, y aseguró que él pondría a Julián Álvarez en casi todos los partidos para darle más rodaje y que vaya ganando confianza. A pesar de eso, entendió que el noruego Erling Haaland está en un gran momento pero le daría más minutos al ex delantero de River para mostrarse y darle frescura al ataque. El "Kun" elogió a Álvarez durante una transmisión en vivo del partido en Madrid y aseguró que el DT también le gusta: "Le gusta mucho a Pep, que el delantero pique constantemente. Nunca hablé personalmente con él pero, por lo que sé de su entorno, está encantadísimo con Julián. Además de ser chiquito, siempre te rompe la defensa para todos lados. Es inquieto". Tras expresar que si tuviese minutos en los segundos tiempos, la rompería, se quejó de que no hubiese entrado ni un minuto en el 1 a 1 de esta noche en el Santiago Bernabeu. Es más, Guardiola no hizo ningún cambio en los 90 minutos. "Lo que no entiendo es por qué no lo pone. Siempre me lo pregunto. Sé que lo tiene a Haaland y que Pep no se casa con nadie, pero es un partido para él. Por cómo está el partido, con el equipo más replegado, Julián a campo abierto te puede dar más alternativas", comentó el ex Citizen

Y agregó: "Yo lo pondría casi todos los partidos, pero porque lo necesito activo, con chispa. Pero conociendo a Guardiola, no lo va a poner salvo que esté ganando el Madrid". El "Kun" señaló que no entiende que no haga cambios en los partidos, pero sabe que Guardiola es así: "Lo loco es que no hace cambios. Creo que Juli podría haber jugado un rato. Pero son cosas que tiene él, es así". "Si siente que tiene que hacer un cambio lo hace, pero sino no

Le da igual quien esté en el banco, que va poner a quien se le cante", concluyó. FIG/GAM NA