The Strongest, puntero del certamen Clausura boliviano de fútbol, dirigido por el argentino Claudio Biaggio y con un gol de Enrique Triverio, perdió anoche como local ante Guabirá, por 3 a 2, en un partido de la fecha 14.

El cotejo se jugó en el Estadio Hernando Siles, en La Paz, y los goles de The Strongest fueron convertidos por Triverio (ex Unión, Defensa y Justicia, Argentinos, Racing y Huracán) y el paraguayo Nelson Amarilla, en contra.

En tanto, Guabirá marcó por intermedio del paraguayo Rodrigo Ruiz Díaz (2) y el uruguayo Diego Alaniz., consignó SoccerWay.

En The Strongest jugaron también los argentinos Luciano Ursino (ex Temperley) y Martín Prost (ex Sarmiento, Gimnasia de Mendoza, Quilmes y Gimnasia de Jujuy).

Con este resultado, el The Strongest de Biaggio sigue como puntero con 34 puntos, Bolívar 31, Allways Ready 29, Guabirá 23 y Nacional Potosí 22. (Télam)