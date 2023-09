El puntero San Martín de Burzaco, próximo a alcanzar el primero de los tres ascensos directos a la B Metropolitana, visitará mañana a Excursionistas, segundo a seis unidades, en uno de los tres partidos con los cuales comenzará la 35ta. fecha de la Primera C.

El encuentro se jugará en el estadio de Excursionistas, ubicado en el bajo Belgrano, desde las 15:30 con el arbitraje de Nicolás Kresta.

Los otros dos compromisos de mañana, que comenzarán en el mismo horario, serán Claypole-Sportivo Italiano y Yupanqui-Real Pilar.

La Primera C le otorga a los tres primeros el ascenso directo a la B para 2024 y el cuarto equipo que suba surgirá de un Reducido en el que tomarán parte los equipos situados entre el cuarto y undécimo puesto.

MIRÁ TAMBIÉN El mediocampista boquense Ezequiel Fernández es observado por Benfica de Portugal

En la C no hay descensos ya que en 2024 se fusionará con la Primera D, pero los dos últimos de está temporada, por ahora Yupanqui y Victoriano Arenas, no podrán ascender.

El resto de la programación será la siguiente:

+ Domingo

A las 15:30, Puerto Nuevo-Luján, Atlas-Liniers, Victoriano Arenas-Justo José de Urquiza y Deportivo Laferrere-General Lamadrid. A las 17:00, Midland-Berazategui.

MIRÁ TAMBIÉN La serie de la Davis entre Argentina y Lituania sortea su orden de juego

+ Lunes

A las 15:30, Leandro N. Alem-Central Córdoba de Rosario. Libre: Deportivo Español.

+ Posiciones: San Martín 61 puntos; Excursionistas 55; Justo José de Urquiza, Liniers e Italiano 53; Deportivo Laferrere y Midland 52; Claypole y General Lamadrid 50; Atlas 46; Español 43; Real Pilar 41; Luján y Central Córdoba 40; Berazategui 38; Leandro N. Alem 32; Puerto Nuevo 30; Yupanqui 25; y Victoriano Arenas 24. (Télam)