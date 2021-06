Güemes de Santiago del Estero, único puntero de la Zona B, visitará a Santamarina de Tandil, mientras que Tigre, segundo en la Zona A, irá a San Martín para jugar ante Chacarita, en los partidos más destacados de los siete a jugarse mañana en el inicio de la 14ta. fecha del certamen Nacional.

Santamarina-Güemes se desarrollará en el estadio Municipal de Tandil a las 15, con el arbitraje de Emanuel Ejarque, mientras a las 13.10, Chacarita-Tigre jugarán en San Martín, desde las 13.10, con Pablo Echavarría como referí.

El resto de los partidos de mañana serán todos por la Zona B: Guillermo Brown-Barracas Central (a las 11), San Telmo-Ferro y Villa Dálmine-Tristán Suárez (ambos a las 14), Almagro-All Boys y Atlético de Rafaela-Independiente Rivadavia (ambos a las 15).

En la Zona A el puntero es Gimnasia de Mendoza con 26 unidades, Tigre y Atlanta 24, San Martín de Tucumán y Almirante Brown 20; mientras que en la B el líder es Güemes con 24, Independiente Rivadavia 22, Defensores de Belgrano 20 y Santamarina, Gimnasia de Jujuy, Brown de Adrogué y Ferro 19.

Güemes mantiene el liderazgo, pese a que suma tres empates seguidos, aunque también vale destacar que no pierde hace seis fechas el equipo de Pablo Marte. No obstante, es una endeble cosecha de puntos son 10 sobre los pasados 18 la que no le permite estar más cómodo en la punta.

Será dura la visita para los santiagueños ya que Santamarina, con Pablo Richetti como DT, está en zona de reducido para el segundo ascenso y de los pasados nueve compromisos solo perdió uno ante Defensores de Belgrano en Tandil.

Tigre visitará a Chacarita en medio de un enrarecido clima, ya que habrá un importante operativo de seguridad en San Martín porque dirigentes y jugadores fueron amenazados con banderas con agresivas inscripciones avisando que pueden pasarla mal si el equipo pierde.

Chacarita tiene 15 unidades y de los últimos siete partidos apenas ganó uno y de 21 puntos logró solo cinco. Tigre, que suma dos sin ganar, esta a dos unidades del líder Gimnasia de Mendoza, que tendrá fecha libre, por lo tanto si logra los tres puntos será puntero.

Independiente Rivadavia de Mendoza irá a Santa Fe para visitar a Atlético de Rafaela y si triunfa y pierde Güemes en Tandil puede quedar solo en lo más alto de la tabla. El equipo cuyano, con Gabriel Gómez como entrenador, intentará romper una serie de cuatro empates consecutivos.

Ferro irá a la Isla Maciel para jugar ante San Telmo en pos de tres unidades que lo acerquen a la zona de reducido, mientras que el "Candombero" bajó el rendimiento luego de un buen inicio y suma ya cinco sin ganar y ocho sin triunfos de local.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Zona A

Lunes: Deportivo Riestra-Estudiantes de Río Cuarto (15), Nueva Chicago-Quilmes (15.05, DirecTV) y San Martín de Tucumán-Deportivo Maipú (16).

Martes: Atlanta-Alvarado (15.30, TyC Sports), Mitre-Estudiantes de Buenos Aires (15.30), Almirante Brown-Agropecuario (19) y Belgrano-Temperley (21.10, TyC Sports).

+ Zona B:

Lunes: Brown de Adrogué-Instituto (15)

Martes: Defensores de Belgrano-Deportivo Morón (15) y San Martín de San Juan-Gimnasia de Jujuy (16). (Télam)