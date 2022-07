Belgrano de Córdoba, puntero con ocho unidades de ventaja sobre Instituto y un partido pendiente, será local ante Independiente Rivadavia, de Mendoza, en un de los 14 partidos a jugarse hoy en la continuidad de la 26ta. fecha de la Primera Nacional.

El encuentro comenzará a las 21.35 en el estadio Julio César Villagra, en el barrio Alberdi de la capital cordobesa, será arbitrado por Nazareno Arasa y televisado por TyC Sports.

Belgrano es puntero con 55 unidades y está a ocho del segundo Instituto de Córdoba, con la salvedad de que el "Pirata" tiene pendiente su partido del sábado pasado por la 25ta. fecha como visitante frente a Quilmes, que se postergó a causa de la niebla.

El equipo cordobés, que con paso seguro se encamina hacia la Liga Profesional, de local está realizando una muy buena campaña con 12 cotejos disputados y 11 triunfos y un empate (ante Estudiantes de Río Cuarto) alcanzando un 95 por ciento de eficacia.

La fecha en la Primera Nacional comenzó anoche con el partido que Estudiantes de Buenos Aires le ganó a Brown de Adrogué por 1-0 con un gol anotado por Elías Alderete, y continuará de la siguiente manera:

. Hoy:

. A las 15: Villa Dálmine-Quilmes; Temperley-Alvarado; Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Nueva Chicago; Deportivo Riestra-Ferro y Flandria-Almagro.

. A las 15.30: San Telmo-Agropecuario.

. A las 19: Almirante Brown-Deportivo Maipú y Atlético Güemes-Mitre de Santiago del Estero.

. A las 19.30: Atlanta-Defensores de Belgrano.

. A las 20.30: Santamarina de Tandil-Chacarita Juniors.

. A las 21: Chaco For Ever-Tristán Suarez.

. A las 21.35: Belgrano de Córdoba-Independiente Rivadavia (por TyC Sports).

. Mañana:

. A las 14.35: Atlético de Rafaela-Guillermo Brown de Madryn.

. A las 15.35: San Martin de San Juan-San Martín de Tucumán.

. A las 21.35: Deportivo Morón- Estudiantes de Río Cuarto.

. Posiciones:

Belgrano de Córdoba 55 puntos; Instituto de Córdoba 47; San Martín (Tucumán) 46; All Boys 42; Gimnasia y Esgrima (Mendoza) y Estudiantes (Río Cuarto) 40; Almagro 39; Brown de Adrogué y San Martín (San Juan) 38; Independiente Rivadavia 37; Deportivo Madryn, Chacarita Juniors, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires 35; Chaco For Ever 34; Deportivo Riestra 33; Brown de Madryn 32; Deportivo Maipú 31; Agropecuario y Ferro 30; Güemes (SE) y Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 29; Mitre (SE) 28; Quilmes y Almirante Brown 27; Atlanta y Alvarado 26; Deportivo Morón, Temperley y Nueva Chicago 25; Tristán Suárez, Sacachispas, San Telmo y Atlético de Rafaela 23; Flandria 21; Villa Dálmine 20 y Santamarina 18. (Télam)