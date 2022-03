Belgrano de Córdoba, único puntero con un porcentaje del 79 por ciento de eficacia, buscará mañana mantener su alto nivel cuando reciba a All Boys, que está invicto, en el inicio de la novena fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se desarrollará desde las 21 en el estadio Julio César Villagra, en el barrio Alberdi de la capital cordobesa, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Nicolás Ramírez.

Los otros dos partidos de mañana serán: Estudiantes de Río Cuarto-Atlético de Rafaela (a las 21), con Nelson Bejas como referí, y Gimnasia de Jujuy-Chaco For Ever (21.30) y el árbitro será Nelson Sosa.

Belgrano es puntero con 19 puntos, le siguen Brown de Adrogué 18, San Martín de Tucumán 17 e Instituto y Guillermo Brown con 16.

Muy buen inicio de Belgrano, con Guillermo Farré como entrenador, ya que se consolidó como animador y protagonista del certamen, como lo amerita su historia, con un equipo con jugadores de experiencia que deberán lidiar con la presión de mantenerse en lo más alto.

All Boys suma tres triunfos y cuatro empates, con Aníbal Biggeri como técnico, y afrontará una visita exigente, ante uno de los equipos más fuertes del certamen, una buena medida para saber a que apunta el "Albo" de Floresta, en un certamen durísimo en donde los malos resultados ya motivaron que 13 entrenadores se queden sin trabajo.

Chaco Fover Ever (12), el equipo que le quitó el invicto al puntero Belgrano, visitará a Gimnasia de Jujuy (9).

El equipo chaqueño, con Daniel Cravero como técnico, es uno de los más duros del torneo y atraviesa una serie de 15 partidos sin derrotas, mientras que Gimnasia no está pasando un buen momento pero de local suma 13 compromisos sin perder.

En Córdoba, Estudiantes de Río Cuarto (12), que viene de vencer a Guillermo Brown en Puerto Madryn, jugará ante Rafaela (8), que fuera de Santa Fe carga con una dura racha de siete derrotas consecutivas.

La fecha se completará de la siguiente manera:

+ Sábado:

15.30 Flandria-San Martín de San Juan y Villa Dálmine-Gimnasia de Mendoza y 21.30 Almagro-Chacarita.

+ Domingo:

14.30 Nueva Chicago-Brown de Adrogué, 15.30 Ferro Carril Oeste-Agropecuario, Alvarado (MDP)-Guillermo Brown de Puerto Madryn, Deportivo Morón-Estudiantes de Buenos Aires y Almirante Brown-San Telmo; 16 Deportivo Madryn-Santamarina de Tandil y Deportivo Maipú-Defensores de Belgrano, 19.05 Temperley-Atlanta y 20.30 Independiente Rivadavia-Tristán Suárez.

+ Lunes: 15.30 Deportivo Riestra-Güemes, 19.05 Mitre-Instituto de Córdoba y 21.10 Quilmes-San Martín de Tucumán.

+ Posiciones: Belgrano, 19 puntos; Brown (A), 18; San Martín (T) 17; Instituto y Brown (PM) 16; Almirante Brown 15; Deportivo Riestra 14; All Boys 13; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto 12; Chacarita 11; Quilmes, San Martín (SJ), Atlanta, Deportivo Morón, Nueva Chicago, Estudiantes BA y Almagro 10; Dep. Maipú, Sacachispas, Agropecuario y Gimnasia (J) 9; Independiente Rivadavia, Temperley y Atlético de Rafaela 8; Villa Dálmine y Alvarado 7; Gimnasia (M), Ferro y San Telmo 6; Tristán Suárez, Santamarina y Flandria 5; Guemes (SE) 4; Mitre (SE) 3. (Télam)