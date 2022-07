Belgrano de Córdoba, fortalecido líder con 8 puntos de ventaja sobre su perseguidor San Martín de Tucumán, intentará no sufrir sobresaltos cuando visite a Nueva Chicago, de mala campaña, en uno de los dos partidos a jugarse mañana en el inicio de la 23ra. fecha de la Primera Nacional.

El partido se disputará en el estadio de Nueva Chicago, en el barrio porteño de Mataderos, desde las 18.10 y televisado por TyC Sports, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

En el otro cotejo de mañana, Ferro recibirá en su estadio, ubicado en el barrio de Caballito, a Gimnasia de Mendoza desde las 20.10, por TyC Sports con Luis Lobo Medina como referí.

Restan 15 fechas y Belgrano da muestras de que será muy complicado que no pueda concretar regreso a Primera División, con un 78 por ciento de efectividad (49 unidades en 21 juegos) y una notable solidez en todas sus líneas.

El equipo que dirige Guillermo Farré suma 7 compromisos sin derrotas, con 4 triunfos y 3 empates, y con apenas 2 reveses en 21 compromisos es consciente de que ingresa en la recta final de la temporada y que sólo depende de sí mismo para dar la vuelta olímpica.

Nueva Chicago se posiciona 26to. con 24 unidades y hace cinco cotejos que no gana, con tres derrotas consecutivas. El "Torito" está en un punto medio ya que se ubica a siete puntos de la zona de clasificación para el Reducido y en la misma cantidad de unidades de las posiciones de descenso.

Ferro, 22do. con 26 puntos, será local ante Gimnasia de Mendoza, quinto con 35, en un atractivo partido.

El equipo de Caballito pareció "renacer de las cenizas" hace pocas fechas cuando sumó cinco triunfos al hilo y pasó de los puestos de descenso a ponerse cerquita de la clasificación, pero hoy suma tres sin ganar y se complican sus chances de llegar al reducido.

Gimnasia por el contrario atraviesa una promisoria racha de siete encuentros sin derrotas, aunque de visitante no obtiene los tres puntos hace cinco juegos.

En este torneo hasta el 13er puesto clasifican para el Reducido, el subcampeón ingresa en semifinales, los dos últimos descienden y los 15 primeros clasificarán para la Copa Argentina 2023.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Sábado: Brown de Adrogué-Guillermo Brown, Tristán Suárez-Estudiantes de Buenos Aires y Almagro-Villa Dálmine (a las 15), Deportivo Maipú-Deportivo Riestra (15.30), Agropecuario-Atlanta (18), Independiente Rivadavia-All Boys (19.10, TyC), Quilmes-Güemes (20.10, DirecTV) y Deportivo Morón-Temperley (21.10, Tyc).

+ Domingo: Instituto-San Martín de San Juan, Sacachispas-Chaco For Ever y Deportivo Madryn-Flandria (15), Mitre-San Telmo y Estudiantes de Río Cuarto-Gimnasia de Jujuy (16).

+ Lunes: Defensores de Belgrano-Atlético de Rafaela (17.35, TyC), Alvarado-Almirante Brown (19.40, TyC) y San Martín de Tucumán-Santamarina (21.40, TyC). Libre, Chacarita

+ Posiciones: Belgrano 49 puntos; San Martín (T) 41; All Boys e Instituto 38; Gimnasia (M), San Martín (SJ) y Brown (A) 35; Estudiantes (RC) 33; Indep. Rivadavia y Almagro 32; Chacarita, Dep. Riestra, Estudiantes (BA), Brown (PM) y Dep. Madryn 31; Chaco For Ever y Def. de Belgrano 30; Dep. Maipú 27; Agropecuario, Quilmes, Ferro y Gimnasia (J) 26, Güemes y Alvarado 25; Dep. Morón y Nueva Chicago 24; Mitre (SdE), Atlanta, Alte Brown, Temperley y San Telmo 22; Sacachispas 21; Flandria 20; Rafaela 19; Tristán Suarez y Villa Dálmine 17 y Santamarina 14. (Télam)