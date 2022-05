Belgrano de Córdoba, que atraviesa una impecable serie de siete triunfos consecutivos, visitará a Gimnasia de Jujuy, que volvió a la victoria la semana pasada, en uno de los ocho partidos a jugarse mañana por la 15ta. fecha de la Primera Nacional de fútbol.

El partido tendrá como escenario al Estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy, desde las 19.10, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

La programación de mañana se completará con: Instituto-Defensores de Belgrano (15), Temperley-Guemes, Flandria-Deportivo Riestra (ambos 15.30), Alvarado-Chaco For Ever y Estudiantes de Río Cuarto-San Telmo (ambos 16.30), Independiente Rivadavia-Atlético de Rafaela (17) y Mitre-Chacarita (17.10, TyC Sports).

El lunes culminará la fecha con Ferro-Guillermo Brown (19, DirecTV), Deportivo Morón-All Boys (19.10, TyC Sports) y Almirante Brown-Villa Dálmine (21.10, TyC Sports).

Belgrano está realizando una campaña que asombra. En las primeras 14 fechas, más de un tercio del certamen, logró una eficacia del 86 por ciento de los puntos, merced a 11 triunfos, un empate (Atlanta) y una derrota (Chaco For Ever).

Si a ese paso ganador del equipo que dirige Guillermo Farré se le suma la irregularidad de los que pretenden alcanzarlo, se llega a una situación muy favorable para el "Pirata" que, pese a que resta mucho por jugarse, parece tener muy despejada la ruta hacia la Liga Profesional.

Por el momento es único déficit que presenta el equipo cordobés es su ineficacia en los primeros 45 minutos tomando en cuenta que de los 19 tantos que marcó apenas dos fueron en el primer tiempo. No obstante, la otra cara de la moneda son los tantos que convierte en los últimos minutos como premio a una irrenunciable vocación ofensiva.

Gimnasia de Jujuy, con 14 puntos y Darío Franco como entrenador, volvió al triunfo en la fecha pasada al golear de visitante a Deportivo Riestra, por 4 a 0, quebrando una serie de ocho fechas sin vencer, que ahora se alejó un poco del fondo de la tabla y los equipos de los dos últimos puestos que perderán la categoría.

En Jujuy habrá hinchas visitantes y son aguardados entre 2.500 y 3.000 simpatizantes cordobeses, con un

operativo policial que contará con 450 efectivos policiales dentro y fuera del estadio.

Chacarita, con Pablo Centrone como DT, está con 23 unidades intentando descontarle puntos a Belgrano, visitará a un entonado Mitre de Santiago del Estero, con 14.

El "Funebrero" hace siete fechas que no pierde pero no asciende demasiado en la tabla por haber empatados tres de esos compromisos, mientras que Mitre, desde que asumió Pablo Rechutti como técnico obtuvo 10 de los pasados 12 puntos.

+ Posiciones: Belgrano 34 puntos; San Martín (T) 28; All Boys y Brown (A) 24, Chacarita 23, Gimnasia (M), 22; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Estudiantes (RC) e Instituto 21; Agropecuario, Deportivo Madryn y Brown (PM) 20; Quilmes, Riestra y Almagro 19; San Martín (SJ), Almirante Brown y Defensores de Belgrano, Deportivo Maipú (x) 18; Alvarado 17; Nueva Chicago y Atlanta 16; Deportivo Morón, Independiente Rivadavia y San Telmo 15; Mitre (SdE), Atlético Rafaela y Gimnasia (J), 14; Guemes (SE) 12; Sacachispas y Flandria, 11; Temperley, Ferro y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez 9 y Santamarina 9.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7. (Télam)