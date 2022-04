Belgrano de Córdoba, consolidado líder con cinco puntos de ventaja sobre el segundo, será local mañana ante Deportivo Riestra, que es uno de los tres invictos del certamen, en el cotejo más destacado de los ocho con los cuales comenzará la 11ma. jornada de la Primera Nacional de fútbol.

El partidos de jugará en el Estadio Julio César Villagra, en el Barrio Alberdi, desde las 20.35, con al arbitraje de Jorge Baliño y televisado por TyC Sports.

El resto de la programación de mañana será: Deportivo Madryn-Atlanta, Deportivo Morón-San Martín de San Juan, Temperley-Chaco For Ever, Flandria-San Telmo y Villa Dálmine-Güemes, todos a las 15.30; Ferro-San Martín de Tucumán, a las 16.05 por TyC Sports, y Alvarado-Santamarina, 19.30.

Belgrano, con Guillermo Farré como entrenador, se prueba la ropa de "candidato" al ascenso y no siente presiones. Ya son cuatro las victorias consecutivas y obtuvo 15 de los pasados 18 puntos (derrota ante Chaco For Ever) totalizando 25 unidades a cuatro del segundo San Martín de Tucumán.

Riestra, con Guillermo Duró en la dirección técnica, esta invicto (al igual que Instituto y Chaco For Ever) y con siete partidos con la valla sin goles, un dato que sirve determinar que el equipo de Villa Soldati es duro en defensa aunque con limitaciones para concretar en el arco rival, ya que hizo dos goles en un cotejo, en el resto sólo uno y en tres juegos no convirtió..

En el equipo cordobés la oncena sale de memoria y Farré, de no surgir imponderables, volverá a repetir la formación que venció a All Boys y Güemes.

San Martín de Tucumán irá a Caballito para jugara ante un Ferro (8) que sorprende en los puestos bajos de la tabla como resultante de ocho fechas sin ganar, desde el debut triunfal ante Nueva Chicago.

El equipo tucumano con Pablo De Muner hace cinco compromisos que no pierde, con tres victorias y dos empates, y no puede dejar escapar puntos para no alejarse de la punta en este largo certamen.

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Domingo: 14.35 (TyC Sports) Deportivo Maipú-Chacarita; 15 Gimnasia de Jujuy-Gimnasia de Mendoza,

15.30 Almagro-Atlético de Rafaela, 16.35 (TyC Sports) Almirante Brown-All Boys, 20 Estudiantes de Río Cuarto-Estudiantes de Buenos Aires y Mitre de Santiago del Estero-Tristán Suárez.

+ Lunes: 15.30 Sacachispas-Agropecuario, 19.10 (TyC Sports) Nueva Chicago-Brown de Puerto Madryn, 20.35 (DirecTV) Quilmes-Brown de Adrogué y 21.10 (TyC Sports) Independiente Rivadavia-Defensores.

Libre: Instituto de Córdoba.

- Posiciones: Belgrano 25 puntos; San Martín (T) 21; Instituto 20; Brown de Adrogué 19; Chacarita y Riestra 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Deportivo Maipú (x) y Defensores de Belgrano 15; All Boys, Atlanta, Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Estudiantes (BA) y Estudiantes Río Cuarto 14; San Martín (SJ), Agropecuario y Almagro 13; Gimnasia (M) y Rafaela 12; Quilmes, Independiente Rivadavia, Deportivo Morón, Nueva Chicago y Gimnasia (J) 11; Alvarado 10; Sacachispas y Flandria 9; Ferro, Temperley, Villa Dálmine y San Telmo 8; Santamarina 7; Tristán Suárez 6 (x); Güemes y Mitre 4.

(x) Tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Deportivo Maipú por 1-0. (Télam)