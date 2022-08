Belgrano de Córdoba, único puntero pero atravesando una serie de malos resultados, intentará recuperar su nivel y volver al triunfo cuando mañana visite a Sacachispas, último en las posiciones, en la continuidad de la 29na. fecha de la Primera Nacional.

El cotejo se jugará en el estadio Roberto "Beto" Larrosa, en el barrio capitalino de Villa Soldati, desde las 14.10, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Juan Pafundi.

También jugarán mañana Deportivo Maipú ante Temperley, en Mendoza, y Quilmes-Flandria, ambos a las 15, e Instituto, segundo a cinco unidades de Belgrano, como local ante Deportivo Riestra televisado por TyC Sports.

Belgrano (56 puntos) estaba realizando una notable campaña e incluso llegó a sacra 12 unidades de ventaja sobre el segundo, pero no se puede mantener una efectividad tan alta todo el certamen y se esperaba algún racha negativa como la actual.

El equipo de Guillermo Farre suma tres partidos sin vencer con apenas un punto sobre nueve, perdiendo además en la fecha pasada el invicto como local ante Mitre, luego de 13 fechas.

Ahora el "Pirata", que sigue siendo puntero con un cotejo pendiente ante Quilmes (se jugaría el 24 del actual), debe cortar esta racha en la recta final de la temporada cuando restan 27 puntos en juego e ir por el ascenso.

Por su parte, Sacachispas (23), que ascendió la pasada temporada, está último y presentará el debut de Néstor Apuzzo ante los cordobeses. El DT reemplaza a Leonardo Lemos con el objetivo de poder salvar del descenso al "Violeta" que no gana hace nueve fechas.

En Belgrano no podrán estar Fabián Bordagaray (desgarrado) y Gabriel Compagnucci, quien por distintas molestias suma cuatro partidos sin actuar.

Instituto (51) tiene sus ilusiones y con ellas recibirá a Riestra (37) aguardando que el mal momento del puntero se extienda en Villa Soldati.

"La Gloria" en su estadio acumula 17 cotejos sin perder con 12 triunfos y cinco empates, mientras que Riestra, que esta cerca de la zona de clasificación para el reducido, viene

de superar a Sacachispas rompiendo una serie de cuatro cotejos sin triunfos

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Domingo: 13, Tristán Suárez-All Boys; 14.45 (DirectTV) Chacarita-San Martín de San Juan; 15.00, Guillermo Brown-Atlanta, Brown de Adrogué-Chaco For Ever, Defensores de Belgrano-San Telmo; Almagro-Deportivo Madryn; 16, Alvarado-Estudiantes de Río Cuarto; 16.30, Mitre de Santiago del Estero-Villa Dálmine; 17.40 (TyC Sports) San Martín de Tucumán-Gimnasia de Mendoza.

+ Lunes: 15.30 (TyC Sports) Nueva Chicago-Deportivo Morón, 16.00, Independiente Rivadavia Mendoza-Gimnasia de Jujuy y 21.10 (TyC Sports) Ferro-Almirante Brown.

+ Martes: 21.10 (TyC Sports), Agropecuario-Güemes de Santiago del Estero. Libre: Santamarina de Tandil.

- Posiciones: Belgrano 56 unidades; Instituto 51; San Martin (T) 50; Gimnasia y Esgrima (M) 47; All Boys 46; Almagro 43; Estudiantes (RC) 42; Defensores de Belgrano, Chaco For Ever 41; San Martin (SJ) y Estudiantes (BA) 41; Independiente Rivadavia 39; Brown de Adrogué 38; Deportivo Riestra y Deportivo Madryn 37; Chacarita 36; Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima (J), Guillermo Brown y Deportivo Maipú 35; Güemes de Santiago del Estero 34, Ferro, Mitre y Almirante Brown 33; Agropecuario 32; Quilmes, San Telmo y Atlanta 30; Temperley y Alvarado 28; Villa Dálmine 27; Rafaela y Nueva Chicago 26; Flandria 25; Tristán Suárez y Ramón Santamarina 24; y Sacachispas 23. (Télam)