Agropecuario de Carlos Casares, puntero de la Zona A de la Primera Nacional, empató sin goles como local de Estudiantes de Río Cuarto en uno de los partidos disputados hoy por la 24ta. fecha.

El "Sojero", que llegaba de perder en su visita a Defensores de Belgrano, quedó con una ventaja de cuatro puntos sobre sus perseguidores, aunque Deportivo Morón (35) podrá acercarse a uno si vence esta tarde a San Martín en San Juan.

La misma oportunidad tendrá mañana Almirante Brown (35) cuando visite a Defensores Unidos de Zárate.

= Resumen =

- Zona A, 24ta. fecha -

Hoy: Agropecuario (Carlos Casares) 0-Estudiantes (Río Cuarto) 0; Almagro 0- All Boys 0; Temperley 1 (Mazur)-San Martín (Tucumán) 0; San Telmo 0-Nueva Chicago 2 (López y Naya); Alvarado (Mar del Plata)-Patronato (Paraná), en curso y San Martín (San Juan)-Deportivo Morón, en curso.

Domingo: Defensores Unidos (Zárate)-Almirante Brown (14:30, TyC Sports); Flandria-Güemes de Santiago del Estero (15:00) y Brown (Puerto Madryn)-Defensores de Belgrano (15:00).

Libre: Gimnasia y Esgrima (Mendoza).

. Posiciones: Agropecuario 39 puntos; Gimnasia (Mendoza), Almirante Brown y Morón 35; San Martín (T), Defensores Unidos y San Martín (SJ) 34; Nueva Chicago y Temperley 33; Estudiantes (RC) 30; Defensores de Belgrano y Patronato 28; Güemes 26; Almagro y All Boys 25; Alvarado (Mar del Plata) y Brown (PM) 24; San Telmo 22 y Flandria 20.

- Zona B, 21ra. fecha -

Hoy: Brown (Adrogué) 1 (Kippes)-Gimnasia (Jujuy) 0; Deportivo Madryn 1 (Zules)- Racing (Córdoba) 0; Atlético de Rafaela 0 - Deportivo Riestra 1 (Goitia); Villa Dálmine 0 - Atlanta 2 (Becker y Mouche) y Chaco For Ever-Mitre (Santiago del Estero), en curso.

Domingo: Deportivo Maipú-Tristán Suárez (15:30); Independiente Rivadavia (Mendoza)-Chacarita Juniors (16:30, TyC Sports); Estudiantes (BA)-Ferro Carril Oeste (18:30, TyC Sports) y Aldosivi (Mar del Plata)-Quilmes (20:30, TyC Sports).

. Posiciones: Independiente Rivadavia 40 puntos; Chacarita y Maipú 39; Quilmes 34; Mitre 32; Brown (A) y Rafaela 31; Ferro y Riestra 30; Deportivo Madryn 29; Atlanta 28; Gimnasia (J) 25; Estudiantes (BA) 23; Aldosivi 22; Racing (C) 20; Tristán Suárez 17; Chaco For Ever 16; Villa Dálmine 15. (Télam)