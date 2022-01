El siguiente es el programa de partidos del campeonato de la Primera Nacional, edición 2022, cuyo fixture se publicó hoy y otorgará dos ascensos a la Primera División

-1ra. Fecha-

Deportivo Maipú de Mendoza-Independiente Rivadavia Mendoza

Nueva Chicago-Ferro

Almagro-Mitre de Santiago del Estero

Alvarado de Mar del Plata-Sacachispas

Estudiantes de Río Cuarto-Instituto de Córdoba

Deportivo Madryn-Agropecuario de Carlos Casares

Deportivo Morón-Tristán Suárez

Temperley-San Martín de Tucumán

Flandria-Defensores de Belgrano

Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Brown de Adrogué

Almirante Brown-Chacarita Juniors

Villa Dálmine-Brown de Puerto Madryn

Belgrano de Córdoba-Atlético de Rafaela

Deportivo Riestra-Santamarina de Tandil

Güemes de Santiago del Estero-Estudiantes de Buenos Aires

All Boys-Atlanta

Gimnasia de Mendoza-San Martín de San Juan

San Telmo-Chaco For Ever

Libre: Quilmes

-2da. fecha-

Chaco For Ever-Gimnasia y Esgrima de Mendoza

San Martín de San Juan-All Boys

Atlanta-Güemes de Santiago del Estero

Estudiantes de Buenos Aires-Deportivo Riestra

Santamarina-Belgrano

Atlético de Rafaela-Villa Dálmine

Brown de Puerto Madryn-Almirante Brown

Chacarita-Gimnasia de Jujuy

Brown de Adrogué-Flandria

Defensores de Belgrano-Temperley

San Martín de Tucumán-Deportivo Morón

Tristán Suárez-Deportivo Madryn

Agropecuario de Carlos Casares-Estudiantes de Río Cuarto

Instituto-Alvarado

Sacachispas-Almagro

Mitre de Santiago del Estero-Nueva Chicago

Ferro-Deportivo Maipú

Independiente Rivadavia-Quilmes

Libre: San Telmo

-3ra. fecha-

Quilmes-Ferro

Deportivo Maipú-Mitre

Nueva Chicago-Sacachispas

Almagro-Instituto

Alvarado de Mar del Plata-Agropecuario de Carlos Casares

Estudiantes de Río Cuarto-Tristán Suárez

Deportivo Madryn-San Martín de Tucumán

Deportivo Morón-Defensores de Belgrano

Temperley-Brown de Adrogué

Flandria-Chacarita

Gimnasia de Jujuy-Brown de Puerto Madryn

Almirante Brown-Atlético de Rafaela

Villa Dálmine-Santamarina

Belgrano-Estudiantes de Buenos Aires

Deportivo Riestra-Atlanta

Güemes de Santiago del Estero-San Martín de San Juan

All Boys-Chaco For Ever

Gimnasia de Mendoza-San Telmo

Libre: Independiente Rivadavia.

-4ta. fecha-

San Telmo-All Boys

Chaco For Ever-Güemes de Santiago del Estero

San Martín de San Juan-Deportivo Riestra

Atlanta-Belgrano

Estudiantes de Buenos Aires-Villa Dálmine

Santamarina-Almirante Brown

Atlético de Rafaela-Gimnasia de Jujuy

Brown de Puerto Madryn-Flandria

Chacarita-Temperley

Brown de Adrogué-Deportivo Morón

Defensores de Belgrano-Deportivo Madryn

San Martín de Tucumán-Estudiantes de Río Cuarto

Tristán Suárez-Alvarado

Agropecuario-Almagro

Instituto-Nueva Chicago

Sacachispas-Deportivo Maipú

Mitre de Santiago del Estero-Quilmes

Ferro-Independiente Rivadavia Mendoza

Libre: Gimnasia y Esgrima Mendoza

-5ta. fecha-

Independiente Rivadavia-Mitre (SE)

Quilmes-Sacachispas

Deportivo Maipú-Instituto

Nueva Chicago-Agropecuario

Almagro-Tristán Suárez

Alvarado-San Martín de Tucumán

Estudiantes de Río Cuarto-Defensores de Belgrano

Deportivo Madryn-Brown de Adrogué

Deportivo Morón-Chacarita

Temperley-Brown de Puerto Madryn

Flandria-Atlético de Rafaela

Gimnasia de Jujuy-Santamarina de Tandil

Almirante Brown-Estudiantes de Buenos Aires

Villa Dálmine-Atlanta

Belgrano-San Martín de San Juan

Deportivo Riestra-Chaco For Ever

Güemes de Santiago del Estero-San Telmo

All Boys-Gimnasia de Mendoza

Libre: Ferro

-6ta. fecha-

Gimnasia de Mendoza-Güemes de Santiago del Estero

San Telmo-Deportivo Riestra

Chaco For Ever-Belgrano

San Martín de San Juan-Villa Dálmine

Atlanta-Almirante Brown

Estudiantes de Buenos Aires-Gimnasia de Jujuy

Santamarina-Flandria

Atlético de Rafaela-Temperley

Brown de Puerto Madryn-Deportivo Morón

Chacarita-Deportivo Madryn

Brown de Adrogué-Estudiantes de Río Cuarto

Defensores de Belgrano-Alvarado

San Martín de Tucumán-Almagro

Tristán Suárez-Nueva Chicago

Agropecuario-Deportivo Maipú

Instituto-Quilmes

Sacachispas-Independiente Rivadavia

Mitre (SE)-Ferro

Libre: All Boys. (Télam)