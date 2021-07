El presidente Alberto Fernández reveló hoy que vio "nervioso" la final de la Copa América que consagró campeona a la Selección Argentina y destacó el rol del entrenador Lionel Scaloni y todo su equipo como también a los jugadores, entre los que mencionó especialmente a Lionel Messi, Nicolás González y Emiliano Martínez. "La veía muy bien a la Selección. No sólo la genialidad de Messi, porque han aparecido otros jugadores que fueron sorpresas como Nico González que nosotros lo conocíamos de Argentinos Juniors (del que es hincha el Presidente), peor no jugando de ese lado de la cancha, y el Dibu fue otro hallazgo", sostuvo el mandatario en una entrevista radial. Y siguió: "Scaloni ha hecho un trabajo maravilloso como seleccionador y el equipo fue poco a poco creciendo y nos dio una alegría en un momento difícil para los argentinos". A su vez, recordó que Sergio Goycochea comentaba que "Maradona les decía que tenían que poner todo porque para muchos argentinos el fútbol podía ser una de las pocas alegrías que podían tener". "Les estoy agradecido y orgulloso de lo que fueron capaces de hacer, de como se fue construyendo el equipo desde los jugadores al cuerpo técnico", señaló Fernández. "Cuando los argentinos trabajamos en órden y nos respetamos y ponemos lo mejor de nosotros, las cosas pueden salir mejor", completó. Sobre la posibilidad de un encuentro con el equipo campeón de Améroca, aclaró: "La verdad es que me propusieron ir a Ezeiza y dije que no, me pareció oportuno respetar los protocolos. Además los actores de esto fueron los jugadores y cuerpo técnico. Estoy dispuesto a rendirles homenaje, pero nunca me he valido de esas cosas para hacer política". "Después de tantos días deberían recuperar el tiempo con sus familias, ya tendremos tiempo, el día que podamos recibirlos yo lo haré encantado", señaló. SPC/GAM NA