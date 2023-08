El presidente de Napoli, Aurelio De Laurentiis, ratificó hoy su postura de exigir el pago de una cláusula para liberar al exentrenador de su equipo, Luciano Spalletti, de negociar con la Federación Italiana para ser el reemplazante de Roberto Mancini.

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial del actual campeón de la Serie A, De Laurenttiis realizó su descargo tras conocerse que la Federación debería pagar una cláusula para contratar a Spalletti como sucesor de Mancini.

Spalletti renunció a fines de mayo como DT de Napoli tras conseguir el histórico "Scudetto" por motivos personales ya que adujo que necesitaba descansar.

El DT tenía un año más de contrato con Napoli y De Laurentiis aceptó las razones de Spalletti pero puso una cláusula de un millón de euros brutos para liberarlo antes de que se cumpla ese plazo.

MIRÁ TAMBIÉN El capitán de Inglaterra Owen Farrell no fue sancionado y podrá jugar ante Argentina en el Mundial

"Para Napoli, tres millones (el sueldo que cobraría como DT de Italia) no es mucho y para Aurelio De Laurentiis es aún menos. Pero la cuestión en el presente caso no es de dinero sino de principios", explicó el excéntrico dirigente.

En caso de no llegar a un acuerdo con Napoli, el otro candidato de la Federación Italiana (FIGC) sería Antonio Conte, quien está libre desde fines de marzo luego de su paso por Tottenham, de Inglaterra.

Por su parte, Roberto Mancini expuso hoy los motivos que lo llevaron a la sorpresiva renuncia al cargo y culpó al presidente de la FIGC, Gabriele Gravina, de su decisión

"No quería que me quedara", aseguró Mancini en una entrevista conjunta con seis diarios de Italia como "la Repubblica".

MIRÁ TAMBIÉN El DT Biggeri decide el reemplazante de Blanco para el clásico que Chacarita jugará ante Atlanta

"Solo necesitaba una señal y no me la dio. La verdad es que él no quería que me quedara, y ha sido así durante meses", agregó el DT campeón de la última Eurocopa.

Además, el entrenador del seleccionado con el mayor invicto de la historia (37 partidos) aclaró que pese a los rumores no tiene nada cerrado con el seleccionado de Arabia Saudita. (Télam)