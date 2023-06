El presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, se comprometió hoy a dar una "pronta respuesta al plan de viabilidad de Barcelona” para el fichaje del astro argentino Lionel Messi, quien quedará en libertad de acción a fin de este mes cuando finalice su contrato con el París Saint-Germain.

Tebas prometió ese veredicto después de una reunión celebrada en Madrid entre representantes de LaLiga y ejecutivos del área financiera del club Barcelona, que intentan cumplir con las normas del fair play financiero del fútbol español.

“No sé si será Messi o quien será, pero algún jugador incorporarán (en Barcelona) si salen los que tienen que salir. Conocen las normas, su situación es monitoreada hace más de 2 temporadas”, aseguró Tebas a la cadena radial Cope, según reproducen medios gráficos españoles.

La entidad catalana tiene la intención de inscribir al defensor uruguayo Ronald Araújo y al mediocampista Gavi apenas consiga la aprobación de LaLiga y, a continuación, firmar el regreso de Leo Messi, quien hace dos años tuvo que marcharse por la imposibilidad de registrar el contrato sin vulnerar los límites presupuestarios exigidos por las autoridades del torneo español.

Messi, de 35 años, todavía no decidió dónde jugará a partir de la próxima temporada. En su entorno no cayó bien que la dirigencia de Barcelona no haya presentado una oferta concreta para su regreso, como tampoco las últimas declaraciones del DT Xavi Hernández, quien aseguró que la vuelta al Camp Nou depende casi exclusivamente del deseo del argentino.

En rigor, Messi dispone hoy dos propuestas que no cumplen con su intención de continuar en el máximo nivel del fútbol mundial.

La primera corresponde al Al-Hilal de Arabia Saudita y la segunda al Inter Miami propiedad del británico David Beckham, quien lleva años detrás del objetivo de cristalizar su desembarco a la MLS, lo que generaría un fuerte impacto comercial en los años previos al Mundial que Estados Unidos organizará junto a México y Canadá en 2026.

La propuesta de la franquicia estadounidense es por cuatro temporadas, con un salario cercano a los 50 millones de dólares al año. (Télam)