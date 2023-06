El presidente de LaLiga de España, Javier Tebas, le quitó importancia a la imposibilidad de Lionel Messi de volver a jugar en el campeonato español, al asegurar que "no es imprescindible" y que sobrevivieron a las salidas de otros jugadores en el pasado, por lo que confió en que podrán reponerse sin el capitán de la Selección argentina en su torneo. "Qué le vamos a hacer. Messi no es imprescindible. Ya se fueron Cristiano Ronaldo y la estrella argentina de LaLiga y no sólo sobrevivimos sino que, poco a poco, hemos crecido", expresó Tebas cuando se le consultó sobre la no concreción del regreso de Messi al club catalán y su inesperada llegada al Inter Miami de la liga estadounidense para este verano europeo. La molestia en España por la situación del capitán argentino es que ni siquiera pudieron negociar con él, no se le pudo presentar una oferta formal por las trabas que tenían con el Fair Play deportivo debido a las grandes deudas de la institución y Messi decidió buscar otros horizontes para seguir con su carrera, a pesar de que estaba dispuesto a entablar conversaciones con el cuadro blaugrana.. La posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Sin embargo, Javier Tebas pasó rápido la página con Messi y ahora espera el arribo de otra gran figura para la siguiente temporada: el francés Kylian Mbappé, quien está metido en los rumores que lo ven fuera del Paris Saint Germain para ser nuevo futbolista del Real Madrid. "Ojalá venga Mbappé, lo vengo diciendo hace tiempo. Es un planteamiento que tiene que hacerse Real Madrid si llega a un acuerdo. Queda mucho verano y siendo el último año de contrato y con la situación que tiene encima PSG del límite salarial, que se está muy encima, es uno de los jugadores que debería salir", dijo. Además, Tebas sabe que el club capitalino tiene una base económica para solventar una posible llegada aunque espera que pueda vender jugadores para hacer crecer ese patrimonio: "Para fichar el Madrid sabe sus números y depende de si siguen todos sus jugadores o no. Cuando se habla a dos años anticipados es difícil dar una opinión, pero Real Madrid tiene solvencia para todo". FIG/SPC NA