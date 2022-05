El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, confesó hoy que cree que el delantero francés Kylian Mbappé "estará en Real Madrid" en la próxima temporada, mientras crecen las expectativas por la decisión del jugador de París Saint Germain.

"Creo que estará en el Real Madrid. Un día nos dicen blanco, al día siguiente negro, no hace más que cambiar... pero creo que sí", afirmó Tebas durante una conferencia sobre la transformación digital del deporte, en el cuadro del fórum ISDE Sports Convention, que tiene lugar en Madrid.

La llegada de Mbappé a la competición española significaría el regreso de una figura importante a nivel mundial luego de las salidas del brasileño Neymar, el portugués Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en los últimos años.

"He leído tantos cambios en la situación... siempre hay giros pero la sensación que tengo, es que si hubiera querido renovar su contrato (con el París SG) ya lo habría hecho. Pero puedo equivocarme", analizó.

Tebas apuntó contra París Saint Germain por sus manejos financieros de la mano del jeque qatarí Nasser Al-Khelaïfi y pidió que se den "prisa" para observar a los clubes-Estado.

"El PSG va a terminar el año con 650 millones de euros (684,82 millones de dólares) de masa salarial, con 300 millones de pérdidas (316,07 millones de dólares) y aún así, ¿va a formular una oferta multimillonaria a Mbappé? Hay una reforma importante de la UEFA en este sentido, porque esto no puede ocurrir", se quejó Tebas.

"No es normal que un equipo como éste pueda quitar un jugador al Real Madrid, que fue el equipo mejor gestionado durante la pandemia, que no ha perdido dinero durante la pandemia, que tiene importantes reservas de dinero y que puede que sea, y lo espero, campeón de Europa... no es posible", respaldó.

Real Madrid, de la mano del francés Karim Benzema, logró relanzar al fútbol español luego de dos temporadas y volverá a jugar la final de la Liga de Campeones este 28 de mayo contra Liverpool en París. (Télam)