El presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), Gabriel Travaglini, pronosticó hoy que "Los Pumas vencerán nuevamente a los All Blacks" en la revancha del sábado próximo por el Championship si son capaces de repetir el nivel mostrado en el anterior partido.

En diálogo con Télam, el dirigente se entusiasmó con el presente del equipo dirigido por el australiano Michael Cheika y vaticinó: "Si repiten la actuación del sábado, Los Pumas cumplirán la hazaña de vencer a los All Blacks nuevamente. Pienso que están en condiciones de lograrlo, este equipo está para cosas mayores, cuenta con una estructura de juego muy elevada, basada en la concentración y la defensa".

Los Pumas derrotaron a los All Blacks por segunda vez en la historia y primera en condición de visitantes, por 25-18, en un partido disputado en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch, válido por la tercera fecha del Rugby Championship.

"Vamos a tener un buen partido y conseguiremos un nuevo triunfo, aunque debemos mejorar en algunos errores cometidos, mantener el orden y la concentración", dijo.

"La clave del partido del sábado estará en que Los Pumas puedan mantener la concentración, continuar con su juego disciplinado y cometer menos errores. También en mejorar el scrum. De esa manera volverán a ganar", afirmó con plena convicción

Los Pumas se medirán nuevamente frente al seleccionado de Nueva Zelanda el próximo sábado 3 de septiembre a las 4.05 de Argentina en la ciudad de Hamilton.

En cuanto al triunfo del sábado pasado, Travaglini entendió que estuvo basado en "la concentración y el juego defensivo, que pese a sufrir dos tries, fue implacable por el tackle y la recuperación de pelotas".

"El equipo ha crecido notablemente en el primer semestre y la prueba de ello son los dos últimos triunfos frente a los seleccionados de Australia y Nueva Zelanda. Los Pumas han levantado la vara aprendiendo de sus propios errores y asumiendo fortalezas gravitantes, que lo presentan como un equipo muy sólido, Nueva Zelanda le tiene respeto, más ahora que ya han vivido en carne propia al perder en condición de locales", aseguró.

El dirigente admitió que "Los Pumas tienen una gran confianza en ellos mismos, el trabajo y la disciplina los posiciona entre los mejores seleccionados del momento, se han ganado el respeto tras los éxitos alcanzados".

Los Pumas comenzaron el Rugby Championship con una derrota ante los Wallabies australiano, a quienes vencieron luego en la segunda fecha por 48-17 en San Juan, lo que se tradujo en el triunfo más abultado del historial.

"Ahora el rugby argentino no se basa en obtener un triunfo aislado frente a una potencia sino en un equipo protagonista, confiado en su posibilidades, capaz de derrotar a los seleccionados campeones del mundo", consideró.

Travaglini también se refirió al staff técnico liderado por Cheika: "Ha habido muchos cambios en Los Pumas tanto en el aspecto mental y de confianza. Mucho de ello tiene que con la forma de trabajar de Michael con el grupo".

"Uno de los motivos por lo que lo elegimos a Cheika es que cuenta con gran experiencia como entrenador y tiene una buena conexión con los jugadores. Eso ya se da en Los Pumas. El sacrificio de los jugadores dentro de la cancha y en los entrenamientos, más el apoyo del staff técnico en el aspecto psicológico, va dando sus frutos. No son casuales los triunfos que se vienen dando", afirmó.

Travaglini, de 64 años, asumió este año el cargo de presidente de la UAR. En su etapa de jugador, disputó 19 partidos en el seleccionado argentino (sumó 28 puntos) y se consagró campeón en varias ocasiones con el Club Atlético de San Isidro.

"Me alegra mucho el buen camino que viene desarrollando el seleccionado pero no hay que perder vista que el objetivo principal es llegar de la mejor manera al Mundial de Francia 2023. Creo que Argentina va a un cumplir un buen papel, si terminamos entre los cinco primeros me doy por satisfecho", concluyó. (Télam)