El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó este lunes su deseo de tener a Lionel Messi en la Copa Libertadores de América, el torneo de clubes más importante de Sudamérica. Mediante su cuenta oficial de Twitter, Domínguez publicó una imagen montada de Messi con la camiseta del seleccionado argentino en camino hacia el trofeo de la Copa Libertadores. "¡Leo Messi, la CONMEBOL Libertadores te espera siempre!", escribió el titular de la Conmebol en su publicación. Cabe destacar, que no es la primera vez que que Domínguez tienta a Messi con jugar la Copa Libertadores de América: "A Messi le pedí que venga a jugar la Libertadores, porque es el único torneo que todavía no ganó", contó en una entrevista que brindó después de la conquista de la "albiceleste" en Qatar 2022. Mientras tanto, Barcelona sueña con el regreso de Lionel Messi, a raíz de la reunión, que se llevó a cabo este lunes, entre Jorge -su padre y representante- y Joan Laporta

Pero, aun así, depende de que el club logre la aprobación del plan de viabilidad presentado ante La Liga. Tras el OK, la entidad Culé podría hacer un ofrecimiento por el fichaje de Messi, así como también de renovar algunos contratos y de inscribir otros ya firmados pero todavía no registrados, como el nuevo vínculo de Gavi. Hasta entonces, por parte del astro argentino, no hubo rechazo a las ofertas de Arabia Saudita e Inter Miami de la MLS

NY/AMR NA