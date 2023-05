El presidente de Gimnasia y Esgrima de La Plata, Mariano Cowen, se refirió a los insultos racistas que recibió Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, en el partido por Copa Sudamericana y aseguró que "es tristísimo lo que paso". Luego de que el futbolista colombiano denuncie, mediáticamente, que tanto el como sus compañeros fueron objeto de insultos racistas por parte de la parcialidad del "Lobo", el mandatario de la institución platense se refirió a lo sucedido. "Es tristísimo lo que pasó. Yo me enteré después, terminado el partido, durante el partido no lo escuché. Es muy triste, yo conozco el club, trabajamos contra toda forma de discriminación, de xenofobia, racismo. Es muy triste, la verdad que la intolerancia es un problema cada vez más frecuente en la sociedad. Esto nos lastima", dijo. "Lo único que hay que aclarar es que, si hubiese visto esto ayer, le hubiese ido a pedir disculpas a Rodallega en persona. En lo que está equivocado es en que fuimos respetados y bien tratados en Colombia. Esto es un problema de la sociedad en general, no de la Argentina", agregó el titular del "Tripero" contradiciendo al ex jugador de la selección de Colombia que afirmó que la delegación de Gimnasia fue recibida de gran manera en el país cafetero por parte de los bogotanos. "Nosotros fuimos muy maltratados allá, con insultos xenófobos contra nuestra delegación. Pero esto lo separo de lo que pasó ayer, que me parece algo muy triste" agregó Mariano Cowen que, además, afirmó que se comunicarán con las autoridades del "León". "Nos vamos a poner a total disposición de Independiente Santa Fe y vamos a iniciar una investigación interna para tratar de determinar de dónde salió esto, si son socios del club porque tenemos los resortes que el estatuto nos da para sancionar este tipo de cosas y lo queremos hacer. No hay que naturalizar ningún insulto, nosotros como dirigentes no tenemos que neutralizarlos", cerró. AMP/SPC NA