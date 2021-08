Julián Romeo, presidente de Almagro y quien le dio su primera oportunidad como entrenador a Sebastián Battaglia, aseguró hoy que el actual DT interino de Boca "tiene por delante una carrera muy importante". "De Sebastián tengo muy buenas referencias para dar, pudo potenciar un equipo que estaba peleando los últimos partidos de un campeonato que no es fácil, por la presión y el contexto que se viven cuando un equipo como Almagro, que no es de los más poderosos, pelea frente a otros que sí lo son", manifestó Romeo en declaraciones a TyC Sports. Battaglia comenzó su carrera como director técnico principal en marzo de 2018 en Almagro, en la Primera Nacional, donde dirigió siete partidos y tuvo tres chances de ascender, que no logró aprovechar

Primero no pudo derrotar en la última fecha a Guillermo Brown de Puerto Madryn, luego cayó en el desempate a partido único con Aldosivi de Mar del Plata y después perdió en el Reducido ante Agropecuario, antes de dejar el cargo. "En los partidos que dirigió, estuvo a la altura de las circunstancias. Llegamos a esos partidos definitorios, no se terminó dando, pero el cuerpo técnico dio la talla. Creo que fue una muy buena experiencia para él también", agregó el dirigente. En ese sentido, añadió: "Él puede transmitir mucho de acuerdo a lo que ha vivido como jugador. Es un proceso el ser entrenador, hay algunos que han empezado con algunas experiencias que quizá no terminaron de la mejor manera, pero eso sirve porque apuntala toda una carrera para luego corregir ciertas cosas"

"Creo que Sebastián tiene por delante una carrera muy importante como entrenador y espero que le vaya muy bien", cerró el mandatario de Almagro. FG/OM NA