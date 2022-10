El potrillo Eulario, con la monta del jockey Iván Monesterolo, ganó hoy por un cuerpo y medio sobre Tax Code el Clásico Candy Ride, una prueba de 1.400 metros con un premio de 1.450.000 pesos que fue corrida en el noveno turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.

El ganador, un hijo de Bodemeister, pagó un buen dividendo de $ 9,15 por boleto y empleó un tiempo de 1m 22s 45/100 para las 14 cuadras de césped seco.

Leibig agarró la punta en la largada y se vino mandando las acciones. Fue seguido de cerca por Just On Time, Dulce Pensamiento y Salsero Sí. Así vinieron hasta la recta final.

Ya en los 550 metros Just On Time pasó al frente y encaró hacia el disco ante la impotencia de Leibig, que no lo podía seguir. Salsero Sí tampoco pudo con el puntero.

En los 250 metros finales surgió desde atrás Eulario con la eficacia del jinete Iván Monesterolo, quien cada día corre mejor. Eulario se abrió un poquito y encaró con decisión hacia el disco, mientras que Tax Code intentó darle alcance pero no lo consiguió.

Eulario, un pupilo del entrenador Juan Saldivia, terminó cruzando el disco con un cuerpo y medio de ventaja sobre Tax Code, que a su vez venció por 3 cuerpos y medio a Romance Eterno.

Eulario alcanzó hoy su segunda victoria oficial sobre 4 carreras. Los parciales fueron de 21s 75/100 para los 400 metros, de 46s 02/100 para los 800 metros y de 1m 05s 03/100 para los 1.200 metros.

Eulario defiende los colores del stud Las Canarias, cuenta con un excelente cuidador como Juan Saldivia y tuvo una conducción de primer nivel por el jockey Iván Monesterolo. (Télam)