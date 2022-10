El potrillo Che Bellaco, con la monta del joven jinete Gonzalo Borda, es firme candidato para ganar mañana el Clásico Benito Lynch, una prueba de 1.200 metros con un premio de 2.000.000 pesos que se correrá en el octavo turno de la reunión del hipódromo de La Plata.

Che Bellaco viene de 3 triunfos oficiales seguidos e intentará seguir con la racha de victorias de la mano del entrenador Marcelo Sueldo.

El 15 de septiembre realizó su última presentación en este hipódromo y venció por 4 cuerpos a Don Kazako en un registro de 1m 10s 94/100 para las 12 cuadras de arena.

Esa tarde fue corrido por el jockey Brían Enrique y dejó una muy buena impresión a lo largo de todo el desarrollo de la prueba.

Don Kazako, un hijo de Long Island, llega a esta carrera para tomarse revancha del favorito. El pupilo del entrenador Carlos Daniel Etchechoury será corrido por el jinete William Pereyra.

Deberá, por lógica, mejorar bastante de lo hecho en la carrera que perdió por 4 cuerpos contra Che Bellaco. Tiene un récord de 2 victorias oficiales sobre 9 carreras. Como se dice en el turf " la tiene complicada pero las carreras hay que correrlas".

Los otros anotados son The Best Hit, Tex For Sale, Tengo Full, Il Valentín Cat, Valor Prohibido y Fancy Model.

Antes, en el tercer turno de las 15, se correrá el Clásico Giacom sobre 1.600 metros con un premio de 1.025.640 pesos. Hay 5 potrancas anotadas en las gateras.

Ellas son Vengan y Vean, Ella Es La Jefa, Cuchcabal, Más Vigente y Lovely Face, una favorita de 3 éxitos sobre 8 corridas. Su jockey es Juan Cruz Villagra y su cuidador Guillermo Frenkell Santillán.

La reunión en La Plata comenzará a las 14. y finalizará a las 20. en el décimo tercer turno de un programa interesante y nutrido de caballos anotados. (Télam)