El portugués José Mouriño fue presentado hoy en forma oficial como nuevo entrenador de la Roma, equipo de la Serie A de Italia que tiene en su plantel a los argentinos Federico Fazio y Javier Pastore.

"No vengo de vacaciones, sino a tratar de construir un futuro importante para este gran club", resaltó el lusitano de 58 años en la rueda de prensa que ofreció para su presentación, consignó el periódico Tuttosport.

"Debo dar las gracias a los hinchas porque su reacción después de mi llegada a Roma fue realmente excepcional. Inmediatamente tuve esta sensación y no hice nada por ello. Inmediatamente me sentí en deuda, la forma en que fui recibido me emocionó", añadió el ex DT del Tottenham Hotspur inglés.

Uno de los primeros objetivos de Mouriño será reforzar la defensa, luego de la lesión que sufrió Leonardo Spinazzola, figura del seleccionado de Italia en la Eurocopa, que se rompió el tendón de Aquiles y estará inactivo al menos unos seis meses.

MIRÁ TAMBIÉN Son siete los jugadores con coronavirus en el plantel de Colón

En ese sentido, el elegido por Mourinho es el alemán de origen ghanés Jerome Boateng, de 32 años y desvinculado del Bayern Munich.

En cuanto a los argentinos, lo más probable es que tanto Fazio como Pastore se alejen de la Roma ni bien reciban una oferta de otro club ya que Mourinho no los tendrá en cuenta. (Télam)