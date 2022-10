El delantero del seleccionado de Portugal y Liverpool inglés, Diogo Jota, quedó afuera de la Copa del Mundo de Qatar 2022 a causa de una lesión muscular que le depararía más de un mes de recuperación, indicó hoy la prensa portuguesa.

Según el periódico deportivo A Bola, el internacional portugués, de 25 años, se sometió a una resonancia magnética y, aunque aún no se han dado a conocer los resultados, se sabe que el tiempo de inactividad será superior a un mes, descartando por completo la posibilidad de que Diogo Jota vaya a Qatar 2022.

El ex Oporto y Wolverhampton sufrió una lesión en el gemelo el pasado domingo en el cotejo ante Manchester City y el mismo entrenador alemán del Liverpool Jurge Klopp señaló: "Sintió un fuerte dolor, pero no tengo ni idea de cómo es de grave. Verlo tendido en el suelo, no es bueno".

Diogo Jota tiene 29 partidos con la casaca de Portugal y marcó 10 goles. El seleccionado portugués, que también tiene en duda por lesiones a Pepé, Danilo Pereira y Nuno Méndes, integrará el Grupo H en Qatar junto a Ghana (debuta el 24 de noviembre en Doha), Corea del Sur y Uruguay. (Télam)