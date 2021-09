El polaco Robert Lewandowski recibió hoy el Botín de Oro que premia al goleador de la temporada europea, lo que el delantero del Bayern Munich logró al marcar 41 goles, superando a Lionel Messi que convirtió 30 para el Barcelona y Cristiano Ronaldo que anotó 29 para la Juventus.

El delantero de 33 años, nacido en Varsovia y que sucede al italiano Ciro Inombile, recibió la distinción en una fiesta organizada por la ESM (European Sport Media) en Barcelona.

Lewandoski recibió este premio por primera vez en su carrera en un año en el que estableció un nuevo récord en el campeonato alemán, al superar la marca de 40 goles que logró el fallecido Gerd Müller hace casi 50 años, también con el Bayern Munich.

El delantero iniciado en el Legia Varsovia destacó como modelo de delantero al francés Thierry Henry, pero "mis verdaderos referentes fueron mis padres, que se sacrificaron para llevarme a entrenar tras trabajar e intentaron que fuera no un profesional del fútbol, sino un niño feliz".

Sobre la posibilidad de jugar en otra Liga, el polaco fue muy claro: "Ahora mismo no es algo que tenga en la cabeza, puesto que estoy enfocado al cien por cien en el Bayern. Siempre hay especulaciones, pero ya me enfrento con clubes de otros países en la Champions League. No hace falta probar más Ligas".

Lewandoski reconoció que el club que más se interesó fue el Real Madrid, al relatar que "me vi con Florentino Pérez en un par de ocasiones, una de ellas, tras un partido que jugamos contra ellos. Pero lo que pasó en aquella charla no puedo contarlo". (Télam)