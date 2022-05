El delantero de Tigre Mateo Retegui valoró hoy que el plan contra River les salió a la "perfección" tras eliminarlo anoche en el estadio Monumental, en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Retegui, cuyo pase pertenece a Boca, destacó: "El plan salió a la perfección. Es complicado presionarlos todo el tiempo pero hicimos muy bien varias cosas. Fuimos superiores en el primer tiempo, le cerramos el circuito de pases y en el complemento se nos vinieron con empuje".

"Le ganamos a uno de los mejores equipos de Sudamérica y ante su gente, hicimos un gran partido", realzó el exjugador de Talleres de Córdoba en ESPN.

El atacante, hijo del entrenador de hockey Carlos "Chapa" Retegui, marcó el primer gol de la noche cuando iban cuatro minutos de la etapa inicial, con un cabezazo extraordinario.

"Me dormí tarde porque quedé pasado de revoluciones y disfrutando de este presente, que es muy lindo. Miraba el techo sin dormirme y repasaba los momentos del partido", contó.

"En lo personal, me sentí cómodo en el primer tiempo y en el segundo no toqué la pelota pero ayudé presionando y aguantando. Hay que ayudar desde donde me toque", analizó.

Tigre llegó al partido después de ser tercero en la Zona B y es una de las sorpresas del campeonato, al ser uno de los dos ascendidos en la pasada temporada.

"Todo el equipo corrió muchísimo, todo el equipo estuvo metido. Me parece que el primer tiempo fuimos mejores, con las chances más claras. Tuvimos un desgaste lógico porque corrimos como locos desde los delanteros hasta los defensores", apuntó.

"El domingo va a ser difícil, más que el partido con River porque será una semifinal. Además, Argentinos Juniors juega bien al fútbol, con buenos jugadores, pero trataremos de ganarlo con nuestras armas", adelantó sobre el partido en la cancha de Huracán. (Télam)