El piloto ruso Nikita Mazepin, de la escudería Haas, "debe resolver" su futuro en la Fórmula 1, admitió hoy el director del equipo, Günther Steneir, tras la escalada del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

El corredor admitió que atraviesa "un período difícil" y que no controla "mucho de lo que se dice y pasa" como efecto de la invasión militar, que desató múltiples sanciones a Rusia en todo el deporte mundial.

Los coches de la escudería estadounidense Haas rodaron hoy en Barcelona sin los colores de la bandera rusa ni la publicidad de la empresa rusa Uralkali, propiedad de Dmitry Mazepin, padre del piloto.

Consultado por el futuro del equipo sin ese patrocinio, Steiner aseguró que Haas puede asimilar el impacto, aunque dejó en suspenso el futuro del piloto.

"Financieramente estamos bien. (La ruptura con Uralkali) No tiene impacto en el equipo. Hay más formas de conseguir la financiación. No hay problema con eso”, aseguró el director, antes de dudar acerca de la situación del corredor: “Hay que ver cómo se desarrollan las cosas. no todo depende de nosotros”

La temporada 2022 de la Fórmula 1 comenzará el próximo 20 de marzo con el Gran Premio de Bahréin. (Télam)