(Por José Pommarés).-

El piloto Facundo Ardusso, exbicampeón de Súper TC2000, confesó hoy que tiene dos sueños bien definidos y en concordancia con sus actividades, ser campeón de Turismo Carretera, y que su querido Sportivo Las Parejas, club del que es vicepresidente y compite en el Federal A, ascienda a la Primera Nacional.

En ese contexto, pese a que el automovilismo le ganó la pulseada al fútbol, porque Ardusso era un habilidoso mediocampista ofensivo que soñaba jugar algún día jugar en su amado Sportivo Las Parejas, finalmente tomó otro camino y se consagró en el mundo de los "fierros".

El "Flaco" Ardusso, uno de los pilotos más respetados del ambiente, no sólo fue futbolista en Las Parejas sino que ejerce como vicepresidente redoblando su esfuerzo en el tiempo libre que le deja el automovilismo.

Ardusso contó en una entrevista con Télam su particular historia de conjugar sus dos pasiones, el fútbol y el automovilismo.

"Comencé a los 9 años en las inferiores de Sportivo Las Parejas y fui ascendiendo de categorías hasta que llegué a jugar en reserva, y luego di el salto a la primera división, pero fue debut y despedida", reveló en la charla con Télam.

"Me temblaban las piernas la tarde que debuté ante Deportivo Las Rosas, al punto de que me acalambré por la responsabilidad", recordó el actual piloto de TC200 y TC.

Ardusso recordó un momento especial en su inicios en el fútbol, cuando River Plate, el club del que es hincha, fue a probar jugadores a la vecina ciudad de Cañada de Gómez en 2005.

"Recuerdo que superé la prueba, luego pasé otra selección más y de ahí me mandaron directo al Monumental. Llegué al estadio con mis ilusiones a cuestas y mucha timidez. Dormí tres días en la pensión de River pero finalmente no asistí a la tercera convocatoria, me volví a Las Parejas, estaba convencido de que mi destino era el karting porque soñaba con llegar al automovilismo grande", explicó el piloto.

El piloto nacido hace 34 años en Las Parejas, ciudad santafecina ubicada a 400 kilómetros de Buenos Aires, comentó que los primeros tiempos en el automovilismo no fueron fáciles de sobrellevar.

"Un amigo me prestó el kart, alquilé un motor, compré nafta y finalmente pude debutar en la pista en El Trébol, recuerdo que me fue bastante bien. Cuando me armé un poco mejor pude en la quinta fecha ganar mi primera carrera en Montes de Oca y ese fue el puntapié inicial", analizó.

En Sportivo Las Parejas, su abuelo fue presidente del club, luego lo sucedió su padre y posteriormente fue el piloto el que se sumó a la comisión directiva a principios de 2021, luego de superada la fase más fuerte de la pandemia de coronavirus.

"Cuando me ofrecieron participar de la comisión directiva del club enseguida acepté, pese a que por los ensayos en el automovilismo le dedico poco tiempo. El año pasado el equipo estuvo cerca de pelear el ascenso, pero no se dio porque perdimos en cuartos de final, aunque espero que pueda subir este año porque hay un buen plantel", añadió el piloto, campeón de Súper TC2000 dos años seguidos, en 2017 y 2018.

"Tengo dos sueños que me colmarían de felicidad, el primero que Sportivo Las Parejas ascienda a la Primera Nacional, y luego salir campeón de Turismo Carretera", admitió Ardusso.

El club insignia de Las Parejas, la ciudad donde nació el exfutbolista y entrenador Jorge Valdano, una de las figuras del seleccionado campeón del Mundo en México '86, cumplió 100 años el 18 de marzo pasado y además de fútbol, tiene otras actividades como básquetbol, natación, vóleibol, hockey sobre patines, gimnasia artística y pádel.

"El club es mi cable a tierra, mi segunda casa, el lugar que me formó como persona, que me inculcó valores y enseñanzas", subrayó finalmente Ardusso en la charla con Télam.

El piloto integra actualmente la escudería Puma Energy Honda Racing Team de TC2000, y también tripula un Chevrolet del equipo LRD de Turismo Carretera., y hasta hace un tiempo atrás condujo un auto de la Clase 3 de Turismo Nacional. (Télam)