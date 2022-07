Roberto "Pato" Abbondanzieri, ex arquero y símbolo de Boca, destacó el nivel de Agustín Rossi y pidió por su continuidad, en la cual el Consejo de Fútbol trabaja para evitar que quede como agente libre. "Si me tomo el atrevimiento de hablar de Rossi es porque a mí me gustaría que se quedara. Porque cuando agarras el ritmo del arco de Boca es algo muy bueno. Y Agustín está bárbaro", expresó el Pato en declaraciones radiales. En el mismo sentido destacó que "el otro día la gente se lo reconoció y lo tiene merecido", además remarcó nuevamente lo se su continuidad en el Xeneize: "Yo creo que una vez que se encuentra un gran arquero, hay que tratar de mantenerlo". Lo cierto es que el Consejo de Fútbol reflotó las negociaciones con Rossi, quien es buscado por el Flamengo de Brasil, y por eso, Juan Román Riquelme y compañía quieren sellar cuanto antes la renovación del vínculo que vence en junio del 2023, y que desde diciembre puede negociar de forma libre con cualquier institución. Abbondanzieri no fue el único histórico que destacó a Rossi, ya que a la ronda de elogios, se sumó otro símbolo de Boca como Óscar Córdoba: "Se ha colado dentro de los grandes arqueros de la historia gracias a sus rendimientos y a su eficacia en el momento de definir por penales". "Además, no es solamente eso, hay que tener bien claro que primero hay que llegar a esos penales y él también en esas situaciones demostró que es un arquero de primer nivel y le ha permitido a Boca con sus actuaciones posicionarse como líder absoluto a nivel nacional", expresó el colombiano en diálogo con "Puro Boca". Posteriormente, advirtió que el Consejo deberá hacer el esfuerzo económico necesario para retenerlo: "Su continuidad va a ser parte de ese presupuesto que tendrá Boca para poder ir armando la nómina de futbolistas para el próximo año con la prioridad puesta en la Copa Libertadores. Agustín es una pieza fundamental para eso y no se puede dejar ir bajo ningún concepto". LG/SPC NA