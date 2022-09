El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo estimó esta noche, luego de la victoria por 2 a 0 sobre Barracas Central, que el superclásico del próximo domingo ante Boca Juniors, con el que comparte el cuarto escalón de las posiciones de la Liga Profesional de Fútbol, "será clave, pero no definitorio".

"Por momentos me gustó como jugamos hoy. Hubiese querido tener un mejor control y calidad de pases. Iniciamos bien el segundo tiempo pero no lo pudimos liquidar y después de la expulsión de Bruno Zuculini se nos complicó un poco. El gol le dará confianza a Miguel Borja y creo que la victoria es justa", describió Gallardo en la conferencia de prensa pospartido.

"Estamos un poco mejor, pero no de la manera que quisiéramos, aunque estamos sumando de local. Los últimos partidos de visitante no ganamos, pero estamos expectantes en el campeonato. Está todo por jugarse y con chances de acercarnos", apreció.

Por eso Gallardo concluyó que el "partido del domingo en la Bombonera será clave, pero no definitorio. Dará un aliciente para el que gane, pero queda mucho en el campeonato (10 fechas)".

"Sé de la importancia de Sebastián Villa en Boca (fue operado de una ruptura de meniscos), pero nosotros también tuvimos muchos jugadores afuera como Matias Suárez, y cada jugador para su equipo u entrenador es importante. Ellos tienen otros jugadores también y otras variantes. Prepararemos el mejor partido posible. Pablo Solari tiene una molestia en el aductor izquierdo y con Emanuel Mammana se harán estudios", señaló.

"Pero creo que podremos contar con Franco Armani, porque evolucionó bien en las últimas 48 horas de su lesión en el aductor izquierdo. Y para los chicos que vayan a La Bombonera por primera vez, siempre hay una primera vez para todos. Los acompañaremos para que no jueguen el partido antes por el desgaste. El partido se juega el domingo", advirtió.

Gallardo dijo que está "muy bien. Viví momentos con clásicos significativos y cuando transitas esos lugares, el recorrido mismo te da la templanza para vivirlo con tranquilidad. He vivido clásicos con tensión muy alta. Me enfoco bien para preparar bien el partido y no errar en la preparación".

"No me gustó el arbitraje de Germán Delfino de hoy. Y todo el mundo se queja. Hay que prestar atención. Estamos parejos todos y está muy acentuado. Hay cuestiones para mejorar nuestro fútbol para que no se convierta en decadente. Este campeonato es jorobado de jugar y entenderlo. Todos tenemos que aportar algo para no convertirnos en un circo decadente. Debemos aportar un granito de arena", apuntó.

"Tampoco quiero interferir en la elección de los árbitros. No es la manera de ayudar. Los que elijan, que apliquen las mejores opciones posibles y se juegue con transparencia. Yerran todos, pero ahora tienen herramientas para equivocarse menos. Ellos tuvieron capacitación y lo dijeron. Deben resolver sin tanto error. Han pasado muchas cosas en este tiempo. Hay que hace. Porque no quiero que me favorezcan, que sean justos", dijo.

Tras remarcar que "Nicolás De la Cruz y Enzo Pérez están cada vez mejor", siguió sobre el superclásico diciendo que se pueden "imaginar varios partidos. Pero nosotros no vamos a modificar mucho nuestra idea. Después veremos que hará Boca. En estos años, los clásicos fueron distintos. Depende de los estados de ánimo en su mismo desarrollo también. Hay que estar preparados para los distintos escenarios", completó.

(Télam)