El recientemente incorporado Lautaro Morales advirtió que el objetivo de Talleres de Córdoba “es seguir peleando arriba” y destacó además el “gran grupo” que se encontró en sus primeros entrenamientos con el plantel.

El exarquero de Lanús admitió que no dudó apenas recibió el llamado desde el club cordobés, y que la idea de entrar a copas internacionales lo motivó a venir.

Morales llega a la "T" a pelearla ante uno de los arqueros más consolidados del fútbol argentino como Guido Herrera, quien además es el capitán del equipo.

"Guido (Herrera) me recibió bien, me dijo que esté tranquilo y que me iban a ayudar si lo necesitaba. Estar acá es un orgullo, estoy muy feliz”, sostuvo Morales, que además adelantó: “Sé que en algún momento voy a atajar y estoy preparado".

“Vengo a aportar desde donde me toque, quiero ayudar al equipo”, apuntó el nuevo jugador de Talleres.

En el club cordobés ya no está Alan Aguerre, quien fue suplente de Herrera las últimas dos temporadas y cedido a Lanús, mientras que la "T" volvió a dar a préstamo al joven Joaquín Blázquez (Platense).

Talleres debutará el próximo sábado en la Copa de la Liga con la visita a Gimnasia de La Plata, encuentro para el que el DT Javier Gandolfi contará con los seis refuerzos ya confirmados: Kevin Mantilla, Luis Angulo, Francisco Pozzo, Ramiro Enriquez, Morales y Mateo Seoane.

(Télam)