(Por Marcos González Cezer) El director técnico nacional (DTN) del seleccionado argentino de squash, Andrés Nieto, estableció como objetivo de su plantel en los Juegos Panamericanos de Chile, que comenzarán el 20 de octubre, "obtener dos medallas: una en individual y otra en equipo".

El entrenamiento de los tres jugadores, que están en el exterior hace más de un año, hizo que mejoraran su nivel, sobre todo en el ritmo de juego y la precisión en ese ritmo. Jugaron durante el 2023 en muy buen nivel. Eso nos da confianza para lograr los objetivos", destacó Nieto en declaraciones a Télam.

Nieto, porteño de 61 años y que es el DTN desde 2016, fue cinco veces campeón argentino; expresidente de la Asociación Argentina de Squash Rackets y de la Confederación Sudamericana de ese deporte; y extitular fundador de la Asociación Metropolitana y exvicepresidente de la Federación Panamericana.

El equipo argentino que competirá en Chile estará integrado por Leandro Romiglio, Roberto Pezzota y Jeremías Azaña, y el jefe de equipo y entrenador será Hernán D´Arcangelo.

En los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019, el representativo "albiceleste" de Squash logró una medalla: Roberto Pezzota (bronce en singles). Los otros resultados en Perú fueron: Antonella Falcione (singles), quinta; Pilar Etchechoury (singles), novena; Etchechoury y Camila Grasso (dobles), quintas; Etchechoury, Grasso y Antonella Falcione (equipos), quintas; Leandro Romiglio (singles), noveno; Roberto Pezzota (dobles), quinto; Gonzalo Miranda, Pezzota y Romiglio (equipos), séptimos y Antonella Falcione y Gonzalo Miranda (dobles), quintos.

El squash nacional cosechó dos medallas de plata y seis preseas de bronce en sus siete participaciones en los Juegos Panamericanos, desde que comenzó a participar en la edición de Mar del Plata 1995.

Las de plata las obtuvieron Jorge Gutiérrez Keen (singles) en Winnipeg 1999 y Federico Usandizaga, Horacio Resta, Juan Pablo García y Ezequiel Albelo (equipos) en Mar del Plata 1995 y las de bronce: Usandizaga (singles) en Winnipeg 1999; Hernán D`Arcangelo-Roberto Pezzota (dobles) en Guadalajara 2011.

Y Usadizaga, Horacio Resta, Jorge Gutiérrez Keen y Diego De Bella (equipos) en Winnipeg 1999; Gutiérrez Keen, Rodrigo y Roberto Pezzota (equipos) en Santo Domingo 2003; Roberto y Rodrigo Pezzota y Leandro Romiglio (equipos) en Toronto 2015 y Roberto Pezzota (singles) en Lima 2019.

-Télam: ¿Qué objetivo te trazaste para el squash nacional para los Juegos Panamericanos?

-Andrés Nieto: Lograr obtener dos medallas: una en individual y otra en equipo. Soy consciente de que en la mayoría de los casos no se da lo que uno se propone y la medalla puede aparecer en otra modalidad. En Lima nos propusimos ganar el doble caballeros y al final se dio la de bronce en individual caballeros.

-T: En Lima 201, el squash nacional logró una medalla de bronce. ¿Considerás que superarán ese registro?

-AN: En primer término, las mujeres no estarán presentes. No se logró la clasificación, quedamos como primer suplente. En segundo término, Gonzalo Miranda no estará en el equipo e ingresó Jeremías Azaña, joven con muy buen nivel. El entrenamiento de los jugadores, que están en el exterior hace más de un año hizo que mejoraran su nivel, sobre todo en el ritmo de juego y la precisión en ese ritmo. Jugaron durante el 2023 en muy buen nivel. Eso nos da confianza para lograr los objetivos.

-T: ¿Cómo definís al equipo argentino que competirá en Chile? ¿Qué características tiene y cuáles son mayores virtudes y defectos?

-AN: Es un equipo mixto entre experiencia y juventud. Leandro Romiglio es un jugador joven, sano y que desarrolló un excelente nivel durante todo este año. Necesitaba estar jugando en el exterior. Le está haciendo muy bien. Roberto Pezzota, es un excelente profesional, muy responsable con sus

entrenamientos y que va a disputar su sexto Panamericano en forma consecutiva. En los cinco anteriores obtuvo cuatro medallas. Siempre tiene algo mas para dar. Continuamente nos está sorprendiendo. Espero, por él, que lo vuelva a lograr. Por nuestro deporte, ya dio mucho. Jeremías Azaña es un joven con futuro que siempre está bien preparado. Es su primer Panamericano y tiene mucho para ofrecer. Espero que los nervios no lo traicionen. Le tenemos mucha fe. Será uno de los que tomará la posta en los próximos años de nuestros equipos.

-T: ¿Cómo fue la preparación para los Panamericanos y en qué nivel llegará el equipo?

-AN: La preparación fue en el exterior. Agradezco a la Secretaria de Deportes de la Nación, al Comité Olímpico Argentino y al Enard por el apoyo a los tres jugadores para que se encuentren en el exterior. Leandro Romiglio esta hace más de un año entrenando en Praga, República Checa, en el Centro de Entrenamientos de el excampeón mundial Grégory Gaultier y compitiendo en todos los torneos a su alcance. La disciplina y los entrenamientos hicieron que su ranking mundial esté cerca del número 50, pero su nivel de juego está dentro de los treinta mejores jugadores. Roberto Pezzota está aproximadamente hace un año en Santiago de Compostela, España. Obtuvo muy buenos resultados en este año. Esperamos que se mantenga en este nivel para los Juegos de Santiago. Siempre tiene algo en la galera. Jeremías Azaña entrena en Miami hace mas de un año y su nivel de juego mejoró, está más solido de la parte mental y eso hizo que obtenga buenos resultados en 2023. Los tres tuvieron la oportunidad de entrenar y jugar con jugadores que están entre los mejores quince del Mundo. Eso fue muy bueno para ellos, ya que se los tiene en consideración por los mejores de nuestro deporte.

-T: ¿Cuáles son los rivales con los que Argentina peleará medallas?

-AN: Históricamente son México, Colombia, Estados Unidos y Canadá, pero también están El Salvador y Perú que tiene a Diego Elías, número dos del mundo.

-T: El entrenador del seleccionado de remo de Argentina, Pablo Susini, afirmó en una entrevista con Télam que "le darán satisfacciones al país" en los Juegos Panamericanos de Chile en octubre. ¿Y el squash?

-AN: El squash siempre aporta su medalla. Esperamos que, en esta oportunidad, lo repita.

-T: ¿Cómo son los entrenamientos del equipo. Cuántos días por semana y cuántas horas por día?

-AN: Básicamente entrenan todos los días, en doble o triple turno, pero depende del entrenador y el deportista. Los de más edad lo van administrando de otra forma. El tema es la recuperación ya que al otro día tenés que entrenar nuevamente y con ganas. De otra forma no te sirve. También están los viajes a los torneos, que suman horas y cansancio, pero el squash te hace fuerte en todos los aspectos.

-T: Los deportistas que irán a Chile están becados por la Secretaría de Deporte de la Nación y el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard)? ¿Cómo evalúas ese apoyo?

-AN: Los tres están apoyados por ambas instituciones. Hasta el momento las autoridades hicieron el máximo esfuerzo para este proyecto. La ayuda que se nos brinda es buena y siempre se hace el esfuerzo para ayudarnos más.

