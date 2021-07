El nadador estadounidense Michael Andrew, de 22 años y candidato a ganar una medalla dorada, se negó a vacunarse contra el coronavirus, enfermedad que tuvo hace siete meses, y pese a ello forma parte del equipo de su país que viajó a los Juegos Olímpicos de Tokio.

"No, no estoy vacunado y fue una decisión de último momento. No quería poner nada en mi cuerpo que no supiera cómo reaccionaría potencialmente", señaló Andrew, quien cuenta con el récord de 100 metros pecho en Estados Unidos, según consignó el periódico deportivo español Marca.

Lo que para muchos podría ser un acto de rebeldía al no querer vacunarse, para el joven de 22 años es solo precaución ya que no es que no crea en la vacunación sino en las reacciones que pueda tener su cuerpo, por lo que no quiere exponerse.

Andrew se contagió de Covid-19 en diciembre de 2020, pero no presentó síntomas graves y afirmó: "Me siento muy seguro y protegido sabiendo que estamos minimizando el riesgo tanto como sea posible, pero personalmente no me he puesto la vacuna todavía y no planeo hacerlo en el futuro. Así que veremos cómo avanzan las cosas".

No existe un mandato de vacunación para los atletas olímpicos. Un test positivo supondría la retirada de Andrew de los Juegos, mientras que un contacto cercano con una persona infectada requeriría una cuarentena que podría afectar a su entrenamiento y competición.

"Todos los que estamos aquí hemos pasado por un protocolo estricto con muchas pruebas, máscaras, distancia social y lejos de las multitudes. Tenemos pruebas todos los días. Así que nos sentimos muy seguros y protegidos, sabiendo que estamos minimizando el riesgo lo máximo posible.", señaló Andrew, que participará en las pruebas de 100 metros braza, 200 metros individual y 50 metros libre. (Télam)