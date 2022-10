Lautaro Martínez, Cristian "Cuti" Romero y Alexis Mac Allister palpitan el Mundial de Qatar que se viene dentro de un mes y medio y sin saberlo, los tres coinciden en que las sensaciones que tienen ante la inminencia de esta primera experiencia en el magno certamen les "eriza la piel".

"Personalmente le estoy muy agradecido a (Lionel) Scaloni porque siempre confió en mí. El seleccionado tiene grandes jugadores y todos los días hay que rendir examen. Por eso soy consciente que el trabajo de mi club es el que me lleva a Qatar. Y una vez allá tendremos que estar totalmente concentrados porque habrá poco tiempo desde que lleguemos hasta el debut y después entre un partido y otro. Se lo debo a mis compañeros y al técnico que me bancó", dijo Martínez,

"El Mundial que viene me provoca una sensación difícil de explicar dentro del cuerpo, me eriza la piel. Esperemos llegar lo mejor preparados que sea posible. En la Finalíssima con Italia de Londres pareció que estábamos jugando en Argentina. Ese apoyo es increíble. Por eso siempre juego pensando en la selección y estoy mentalizado para dar todo desde donde me toque estar", remarcó.

El bahiense Martínez (25 años), de Inter, de Italia; el cordobés Romero (24), del Tottehham Hotspur inglés, y el pampeano Mac Allister (23), del Brigton & Hove Albion, también de la Premier League, hablaron en una serie de notas que realizó Star + y que acompañaron hoy a otra a Lionel Messi en la que el capitán argentino anunció que el Mundial de Qatar, el quinto en su carrera, "seguramente será el último".

Y justamente Romero, en consonancia con lo dicho por Martínez, sin saberlo coincidió en que ver "la euforia de la gente es una locura tan grande como que sea titular del equipo últimamente. Por eso lo disfruto mucho y es lo que me voy a llevar de recuerdo cuando me retire. Hace cinco años estaba en Córdoba, en Belgrano, en una etapa en la que la pasé mal hasta y pensé en dejar el fútbol. Y resulta que ahora el fútbol me devuelve todo esto".

"Por eso este Mundial es el objetivo más importante. Creamos una gran ilusión en todos pero tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber que hay muchas selecciones fuertes también. Pero estamos bien como grupo, la competencia interna es sana y vamos a llevar el escudo a lo más alto. De eso nadie podrá tener dudas, más allá del resultado final", avisó.

"Y personalmente, cuando escucho el Himno Nacional no me pongo a llorar para no parecer ridículo, pero debo reconocer que se me pone la piel de gallina. Será que soy el más nuevo. Desde que llegué los muchachos me recibieron de una manera increíble y ahora, cada vez que no nos vemos por un tiempo ya extrañamos el mate, el truco, las charlas, las risas y los entrenamientos. Ese es nuestro fuerte", remarcó.

Y la referencia al capitán Messi terminó entonces siendo ineludible. "Lionel es un tipo sencillo, humilde, que ganó todo y se pone a tomar mate con uno sin conocerte. Él me hizo adaptar rápido al grupo. Y el día que me retire también voy a poder decir que jugué con el mejor del mundo y de la historia. Porque su forma de ser lo hace el más grande", subrayó.

De los tres, Mac Allister es el que único que tendrá que pelear hasta el cierre de la lista de 26 por ocupar un lugar en ella, aunque por lo que está haciendo en Inglaterra y sus aportes en las últimas citaciones de Scaloni, sus acciones mundialistas tuvieron un crecimiento muy importante.

"De Scaloni valoro que siempre me dijo la verdad. Una vez me comentó que me vio en los entrenamientos y no estaba para jugar, pese a que yo sentía lo contrario. Pero me fue de frente y eso es muy valorable", destacó el hijo del "Colorado" Carlos y hermano de Francis (hoy en Rosario Central) y Kevin (Argentinos Juniors).

"La verdad que me recibieron muy bien en la selección, tanto mis compañeros como el cuerpo técnico. Estar ahí es vivir otro mundo. Y eso se siente más cuando uno se pone la celeste y blanca o antes inclusive, cuando entra al predio de Ezeiza. Representar al país es lo máximo que desea un futbolista cuando empieza a jugar y es lo que sueña durante toda su carrera", reflejó en coincidencia con el otro habitante de la Premier, el "Cuti" Romero.

"El Mundial es el objetivo más grande que tenemos y por eso debemos jugar bien en nuestros en nuestros equipos. Porque de lo hecho en la Copa América y las Eliminatorias a Argentina lo empezaron a mirar de otra manera en todo el mundo. Pero nosotros debemos seguir con los pies sobre la tierra, porque tenemos otras selecciones por delante. Y en ese aspecto estamos haciendo lo correcto", coincidió ahora con Messi, quien también sostuvo que "no" van "como candidatos" a Qatar.

Y precisamente sobre Messi reconoció que al principio le "temblaban las manos" cuando iba a saludarlo. "Es que soy muy tímido. Pero al final, aunque es el mejor del mundo, sigue siendo una persona muy tranquila, callada, que se junta con los suyos y se siente uno más en el grupo. Mi 'viejo" me decía lo mismo de Diego Maradona. De lo importante que fue en su carrera. Es el mejor del mundo para él".

Y finalmente se refirió a su gran presente en la Premier League, "la mejor liga del mundo. Cuando llegué estaba sorprendido por la gran cantidad de enormes jugadores que hay allí, pero con el tiempo uno se va metiendo en esa rueda y si se esfuerza, puede estar a la altura".

Martínez, Romero y Mac Allister sueñan, aunque no lo digan, con llegar a la final en Qatar, algo que en esta tira de entrevistas de la plataforma de ESPN también reflejó el experimentado goleador uruguayo Luis Suárez, quien sostuvo que "estaría bueno jugarla contra Argentina". Sería como en el primer Mundial de 1930 en Montevideo, cuando se impusieron los "charrúas". Claro que ahora el bahiense, el cordobés y el pampeano sueñan con que la historia sea diferente. (Télam)