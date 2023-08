El Mundial de Maxibásquet se pondrá en marcha el sábado próximo en Mar del Plata y en Santa Clara del Mar (partido de Mar Chiquita) con la participación de más de 4500 personas de más de 35 países.

En el torneo intervendrán 280 equipos entre hombres y mujeres de categorías desde +30 a +80 años.

En la localidad balnearia del Partido de Mar Chiquita, en un trabajo articulado con la Secretaría de Deportes, se presentará el equipo del ex Quilmes, Diego Prego, actual presidente de la Asociación de Jugadores de Básquetbol, en la categoría M45 con Argentina C junto a otro ex Liga como el “Turco” Chaher.

A partir de este fin de semana, residentes y visitantes podrán disfrutar de un gran espectáculo con entrada libre y gratuita. Este sábado arrancará el certamen con programación de partidos de 9 a 16.30.

MIRÁ TAMBIÉN Valentín Barco tiene una lesión muscular y es difícil que llegue a la revancha con Racing

El fixture completo se puede consultar en http://fimbamardelplata2023.ar/partidos

En el Estadio Polideportivo "Islas Malvinas” como escenario principal y el Polideportivo de Santa Clara del Mar, el movimiento del básquet senior será protagonista entre el próximo sábado 26 de agosto y el 3 de septiembre con la presencia de destacados exjugadores profesionales y amateurs que se darán cita para disputar la XVI edición del Mundial FIMBA (Federación Internacional de Maxibásquet).

(Télam)