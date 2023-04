El múltiple y actual campeón nacional de rally, Marcos Ligato, se despidió hoy de la actividad como corredor profesional al finalizar el Rally Argentina que se disputó este fin de semana por caminos de Traslasierra en Córdoba, agradeció a su equipo y todo su entorno y aseguró que se llevará un recuerdo “para toda la vida”.

El oriundo de Río Ceballos, Córdoba, no tuvo su mejor carrera en la despedida, abandonó esta mañana al término del icónico tramo Copina-El Cóndor y tras bajar del auto al llegar a la asistencia, dijo: “La verdad no se dio pero estoy feliz igual. Era lo que quería no tengo palabras para agradecerles todo lo que han hecho, tenemos un equipazo, ganamos el año pasado un campeonato increíble”.

Ligato, de 45 años de edad, es el actual campeón del Rally Argentino, título que dejará vacante ya que no completará temporada y que también se adjudicó en 2005. 2014, 2015, 2016 y 2017.

Junto al equipo que prepara su Citroen, en la carpa donde descansará el vehículo esperaban a Ligato también familiares y allegados, entre los que se encontraba el extenista y también piloto David Nalbandian, quien además de compartir pasión es de Unquillo, localidad vecina a la Río Ceballos de Ligato.

“En lo deportivo para mí esta carrera era lo de menos, la idea era compartir con un montón de gente que ha venido y poder disfrutar de mi última carrera todos juntos”, continuó el campeón y dijo que en esta carrera “no hacía falta demostrarle a nadie, mientras que el auto anduvo estuvimos adelante peleando, siempre dimos todo, gracias de corazón, me voy a llevar un recuerdo para toda la vida”.

Semanas atrás el corredor cordobés había anunciado que no completaría la temporada y que más allá de los resultados esta sería su última competencia oficial.

Ligato se había iniciado en motocross y luego en 1997 se pasó al rally, comenzando su carrera con un Renault 18 en el campeonato cordobés, para un año más tarde subirse a un Subaru Impreza WRX en la primera de tantas incursiones que tuvo en carreras del Campeonato Mundial de Rally, conduciendo una gran cantidad de autos de distintas marcas. (Télam)