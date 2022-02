El ex ayudante de campo de Diego Simeone Germán "Mono" Burgos fue presentado hoy como nuevo entrenador del Aris Salónica de Grecia, luego de su breve paso por Newell´s, donde no lo acompañaron los resultados. Burgos firmó contrato con el club griego por dos años y medio y tendrá en el plantel a sus compatriotas Facundo Bertoglio (ex Colón y Aldosivi), Mateo García (ex Instituto) y Daniel Mancini (ex Newell s)

"Arranca una nueva aventura en el Aris Salónica. Hoy firmé contrato hasta 2024", compartió el ex arquero en su cuenta oficial de la red social Instagram Instagram. Quien fue ayudante de Diego Simeone en el Atlético de Madridde España dirigió apenas 14 partidos al conjunto rosarino, conel que ganó cuatro, empató seis y perdió otros cuatro, uno deellos el clásico ante Rosario Central por 3-0. Burgos, de 52 años, asumió en marzo de 2021 en el lugar quedejó Frank Darío Kudelka, luego de haber tenido una única experiencia previa como entrenador principal en 2009/10, cuando ascendió a Tercera División de España con el Real Club Deportivo Carabanchel, de Madrid. FG/OM NA