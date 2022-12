El exfutbolista mexicano Hugo Sánchez, figura del Real Madrid entre 1985 y 1992, consideró hoy que el seleccionado de España actuó con estrategia para perder su partido ante Japón y así evitar un cruce con Brasil en los cuartos de final de la Copa Mundial de Qatar 2022.

"No estaba ahí; no estoy en la mente del entrenador español Luis Enrique, pero él habrá pensado cuál era la fórmula para evitar en los cuartos de final, a Brasil. Había riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas", señaló Sánchez quien jugó siete cotejos para México en los Mundiales de Argentina 1978 y México 1986.

"Luis Enrique no lo va decir nunca, los técnicos no vamos a decir nunca me dejé ganar. Simplemente es prefiero esto", enfatizó el exReal Madrid, donde ganó cinco ligas españolas, cuatro "Pichichis" (goleador de la Liga) según consignó el periódico deportivo AS.

España ayer perdió ante Japón por 2 a 1 y durante algunos minutos, cuando Costa Rica le ganaba 2-1 a Alemania (los germanos triunfaron 4-2) estuvo quedando fuera de la clasificación.

Al ser segunda, España jugará en octavos de final ante Marruecos y, de avanzar a cuartos de final, se encontraría con Portugal, Camerún, Suiza o Serbia. (Télam)