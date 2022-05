El mediocampista Isco, de 30 años, se despidió este lunes del Real Madrid después de nueve años en el club "merengue", donde logró una gran cantidad de títulos.

"Me despido del club que me hizo cumplir todos mis sueños que tenia cuando era pequeño y el club que me permitió ganar más títulos de los imaginé, además de haber podido jugar con los más grandes futbolistas", dijo Isco en una carta enviada a la prensa española.

En ese texto, el jugador llegado en 2013 al Real Madrid desde el Málaga expresó: "Quién me quita lo bailado".

Además, agradeció "a compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos y a todos" quienes lo "ayudaron".

MIRÁ TAMBIÉN Neymar dijo que hay jugadores que no entienden cómo juega Messi

Durante su paso por Real Madrid, Isco consiguió 5 Ligas de Campeones, 4 Mundiales de Clubes, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. (Télam)