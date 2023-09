El Manchester City sigue imparable en la Premier Legue, ya que superó al Nottingham Forest por 2 a 0, y encadenó seis victorias al hilo, en el marco de la sexta jornada del certamen inglés que lo tiene como líder absoluto con puntaje perfecto. En el cuarto de hora inicial, el equipo de Josep Guardiola sentenció la historia con los tantos de Phil Foden y Erling Haaland, pero en el complemento lamentó la expulsión del mediocampista Rodrigo Hernández, lo que lo hizo finalizar con un hombre menos. Su andar es imparable en la Premier League: seis jornadas y seis victorias, cinco puntos por encima de cualquiera de sus perseguidores más cercanos, a la espera de los encuentros del Arsenal, del Tottenham y del Liverpool

Su fortaleza como local es incuestionable, con 13 triunfos seguidos en la competición liguera, desde el 1-1 del 31 de diciembre de 2022 ante el Everton. De sus últimos 26 duelos en el Etihad Stadium en este torneo ganó 24. El líder no dio ninguna opción a la sorpresa al principio, hasta que lo resolvió en el primer cuarto de hora, pero no todo fue felicidad para el equipo de Guardiola. A los 27 segundos de la segunda parte, Rodri fue expulsado con tarjeta roja directa, por una reacción inapropiada, sancionado por la "conducta violenta" con la que se desplegó ante Gibbs White. No sólo fue la inferioridad numérica con toda una media parte por delante, sino los tres encuentros que probablemente caerán encima de Rodrigo, aparte del riesgo al que se expuso su equipo desde entonces en adelante, con un 2-0, con un hombre menos, con el cambio inmediato de Pep Guardiola, que dio entrada a Phillips por Doku, después a Aké, un central, por un atacante, Julián Álvarez, para recomponerse. En la visita ingresó en el segundo tiempo Gonzalo Montiel, que tuvo un cruce con Jack Grealish. Por otra parte, Manchester United se reencontró con la senda del triunfo al imponerse 1 a 0 ante Burnley, con un golazo de Bruno Fernandes. Los Red Devils cortaron una racha de tres derrotas consecutivas entre todas las competencias, vienen de perder ante Arsenal y Brighton en la Premier, además ante Bayern Munich por la Champions League. Lisandro Martínez fue reemplazado por Jonny Evans, por una molestia en el pie derecho y estuvo ausente, mientras que el atacante Alejandro Garnacho estuvo en el banco de suplentes. Con este resultado, Manchester United acumula nueve puntos y escaló a la octava posición y Burnley se estancó en el último escalón con un punto. Mientras que el Everton venció por 3 a 1 al Brentford este sábado en el Brentford Community Stadium, por la continuidad de la sexta fecha de la Premier League, y sale del descenso. Para Brentford el gol fue marcado por Mathias Jensen. Para Everton los goles fueron marcados por Abdoulaye Doucouré, James Tarkowski y Dominic Calvert-Lewin. En otro de los encuentros, Luton y Wolverhampton empataron 1 a 1 en el cruce celebrado este sábado en el Kenilworth Road Stadium. Luton llegó con el ánimo de retornar al camino de la victoria tras sufrir una derrota por 1-0 en el partido anterior ante Fulham y por el momento llevaba una racha de cuatro derrotas consecutivas. Con respecto al equipo visitante, Wolverhampton Wanderers cayó derrotado por 3-1 en el último partido que disputó frente a Liverpool. Además, Crystal Palace y Fulham firmaron un empate sin goles en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Premier League. Sam Johnstone, arquero del conjunto local, fue la figura del partido al intervenir en varias acciones y destacándose con siete tapadas que pudieron significar la caída de su valla y la posterior derrota para su equipo. Terminado el encuentro, el Crystal Palace quedó con 8 puntos y en el octavo lugar en la tabla de posiciones. En tanto que la visita tiene 8 unidades y ocupa la novena posición del torneo. LG/NY/MAC NA