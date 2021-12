El representante de Facundo Farías, Martín Sendoa, aseguró este viernes que el llamado de Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, "no le movió el piso" al delantero de Colón de Santa Fe, que tiene una cláusula de salida de 10 millones de dólares.

"El llamado de Riquelme no le movió el piso, pero si te llama alguien como Román algo genera. Yo tengo que cuidar al pibe y no es fácil elegir. Hay que ser muy cauteloso y hay que elegir bien", afirmó el empresario.

"Boca está llamando. Lo invita uno, lo invita otro, lo invitan a jugar a la pelota, a comer un asado, pero nosotros estamos rechazando todo", detalló Sendoa en una entrevista con TyC Sports.

Además de Boca, habría un interés de River Plate por contratar al delantero, quien ya manifestó la expectativa que le provoca poder ser dirigido por Marcelo Gallardo, el entrenador "millonario".

MIRÁ TAMBIÉN Voy a seguir en Racing, afirmó Enzo Copetti

Farías, una de las nuevas joyas del fútbol argentino, tiene contrato con Colón de Santa Fe aunque en las últimas horas manifestó su interés de poder emigrar para "mejorar su situación económica".

De hecho, Colón le hizo un ofrecimiento con una mejora pero Sendoa explicó que en realidad le acercaron "una renovación de vínculo con un aumento de la cláusula".

Click to enlarge A fallback.

"Por lo que yo tengo entendido, Boca va a la carga. A mi no me llamó nadie de Boca, pero yo tengo contactos y me cuentan. Así dicen, ojalá, pero tienen que hablar con el señor Vignatti (NdeR: presidente de Colón), nosotros no nos vamos a volver loco. Si no es Boca o River será Europa y sino en junio", sentenció. (Télam)