El juvenil Vilius Gaubas, segundo singlista del equipo de Copa Davis de Lituania, confesó hoy estar "impactado" por el aliento del público argentino durante el partido que perdió con Francisco Cerúndolo por 6-1, 6-7 (6-8) y 6-2.

"Me sorprendió el aliento de la gente a Cerúndolo, quedé impactado sobre todo en el primer set, eso me puso nervioso, tenso", confesó el lituano de 18 años en la rueda de prensa que ofreció en una de las salas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Gaubas, quien está haciendo sus primeras experiencias a nivel internacional, en este caso en la Copa Davis, es uno de los dos juveniles del equipo (el otro es Edas Butvilas, de 19 años) y demostró mucho coraje ante un tenista de jerarquía superior como Cerúndolo.

"En el segundo set me calmé, tuve más control de la pelota y pude emparejar el partido, pero en el tercero bajé otra vez, me quedé sin energía, sentí el desgaste ante un rival que está entre los 20 mejores del mundo", añadió el lituano.

Gaubas suele entrenar durante gran parte del año en España, de ahí su buena adaptación a la superficie de polvo de ladrillo.

"Suelo entrenar durante algún tiempo en España, por eso a veces grito 'Vamos !!' No tengo nada que decir en contra del público, no es excusa por mi derrota ni me molestó para nada", aclaró finalmente el lituano. (Télam)