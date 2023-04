River Plate derrotó hoy a Independiente por 2 a 0, en un Más Monumental completo que celebró la octava victoria al hilo del líder de la Liga Profesional de Fútbol y recordó la proximidad del Superclásico ante Boca.

Esequiel Barco y el colombiano Miguel Borja fueron los goleadores en el clásico correspondiente a la 13ra. fecha.

El equipo de Martín Demichelis alcanzó los 33 puntos y mantuvo la ventaja sobre su escolta San Lorenzo (27). Independiente, con 10 puntos, es la contracara: lleva 12 partidos sin ganar y se posiciona en el 26to. lugar de la tabla.

El club de Avellaneda jugó gran parte de la segunda etapa con diez jugadores por la expulsión de Damián Pérez.

La diferencia entre River, que ostenta la marca récord de 8 triunfos en fila sin goles en contra, e Independiente, que sólo ganó una vez en el campeonato, estaba escrita en la previa y se cumplió en el desarrollo de un clásico que siempre dependió del dueño de casa.

La ventaja en el marcador se quedó corta en Núñez porque la falta de precisión privó a River de una goleada ante un rival que especuló en todo momento y prácticamente no inquietó al arquero campeón del mundo Franco Armani.

El entrenador Ricardo Zielinski, muchas veces "verdugo" de River, incluido el histórico descenso en junio 2011 ante Belgrano de Córdoba, intentó que el puntero del campeonato no jugara cómodo. La idea fue aislar a Barco y en el comienzo lo logró, pero el ex Independiente abrió el partido con un golazo.

La pelota derivó a sus pies luego de una serie de rebotes en el área y con un gran remate al ángulo, concretó la "Ley del ex".

A River le bastaba con la lucidez de Rodrigo Aliendro y Enzo Pérez, más el buen momento de Barco, y la solidez defensiva que transmitió Leandro González Pírez, anticipando los pocos avances de la visita.

River dispuso rápido de la apertura del marcador, pero poco a poco disminuyó su intensidad. La imprecisión en los pases le jugó en contra y ese factor resultaba la única ventaja para Independiente, en una primera etapa donde los dos debieron reemplazar jugadores por lesión: Paulo Díaz en River y Luciano Gómez en Independiente.

River salió decidido en el segundo tiempo. Con mayor justeza en el traslado de la pelota, acumuló situaciones a favor con los remates de Aliendro (estuvo dos veces mano a mano con Rodrigo Rey y dispuso un tiro en el travesaño), de Ignacio Fernández y del combativo Lucas Beltrán (Cristian Báez le sacó el gol sobre la línea).

El "10" de River, que provocó la expulsión de Damián Pérez por una patada descomunal, levantó su nivel y recostó el ataque por el sector derecho, donde Milton Casco encontró espacios para enviar centros.

Más de 83 mil aficionados veían cómo River dominaba, pero no concretaba. Cierta tensión se apoderó del ambiente, a pesar que Independiente no implicaba amenaza alguna. Pero el fútbol tiene de esas cosas y el hincha lo sabe. Los goles que no concretas, los podes sufrir.

Borja hizo su trabajo y puso fin a la impaciencia "millonaria" cuando le ganó a Sergio Barreto en el cuerpo a cuerpo. El "Colibrí" definió con clase ante la salida de Rey.

Con el tanto del colombiano se acabó el clásico y todo River celebró un triunfo que lo reafirma como el mejor equipo del torneo. Después, sólo hubo tiempo para que los hinches palpiten el Superclásico ante Boca (al que ya le sacó 18 puntos de ventaja), del próximo 7 de mayo, en el Más Monumental.

En la próxima fecha, River visitará a Atlético Tucumán (no podrá contar con Enzo Díaz y Enzo Pérez por acumulación de amarillas) e Independiente recibirá a Belgrano de Córdoba.

-Síntesis-

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Enzo Díaz; Enzo Pérez; Rodrigo Aliendro, Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; y Lucas Beltran. DT: Martín Demichelis.

Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Cristian Báez y Damián Pérez; Iván Marcone y Agustín Mulet; Mauricio Cuero, Martín Cauteruccio y Matías Giménez. DT: Ricardo Zielinski.

Gol en el primer tiempo, 16m. Barco (R).

Gol en el segundo tiempo, 36m. Borja (R).

Cambios en el primer tiempo, 21m. Baltasar Barcia por Gómez (I) y 22m. Emanuel Mammana por Díaz (R).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Sergio Ortíz por Mulet (I); 12m. Juan Cazares por Giménez (I); 20m. Fabricio Ostachuk por Cuero (I); 22m. Salomón Rondón por Beltrán y Miguel Borja por De La Cruz (R); 40m. Agustín Palavecino por E. Pérez y José Paradela por Fernández (R).

Amonestados: E. Díaz, E. Pérez y Borja (R). Giménez (I)

Incidencia en el segundo tiempo: 15m. Pérez (I) expulsado por doble tarjeta amarilla.

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Más Monumental (Télam)