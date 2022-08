Belgrano, único puntero pero con una serie adversa de cuatro fechas sin ganar, será local mañana ante Instituto, segundo a cinco unidades, en un partido entre equipos cordobeses que acapara la atención de la fecha 30 de la Primera Nacional.

El partido, que puede ser de gran importancia en la definición del campeón de la temporada, se jugará desde las 21.10 en el estadio Julio César Villagra, con arbitraje del neuquino Darío Herrera y televisado por TyC Sports.

También jugarán mañana en la localidad bonaerense de Caseros, Estudiantes de Buenos Aires ante Santamarina de Tandil, muy comprometido con el descenso, desde las 15.30

Belgrano tiene 57 puntos y es líder con un partido pendiente como visitante de Quilmes, por la 25ta. fecha y a jugarse el miércoles 24 de agosto, luego lo siguen Instituto con 52 y San Martín de Tucumán con 51.

La campaña de Belgrano fue notable hasta ese encuentro postergado a causa de la niebla en el estadio quilmeño, con efectividad y solidez, ya que no ganaba dando espectáculo pero se encaminaba rumbo al título y el ascenso a la Liga Profesional.

Tras esa suspensión el equipo de Guillermo Farré jugó cuatro encuentros y apenas sumó dos unidades, cayendo ante Ferro y Mitre (perdió el invicto que ostentaba en el barrio Alberdi) e igualando contra Independiente Rivadavia y el modesto Sacachispas.

Si Belgrano aún es puntero con ventaja es más que nada por la irregularidad y la gran cantidad de chances desperdiciadas por sus seguidores, Instituto y San Martín de Tucumán.

Instituto, con Lucas Bovaglio como DT, apenas consiguió cinco unidades de 12 en estas cuatro fechas en las cuales Belgrano se "olvidó" de ganar, en una muestra de que en cada ocasión que tuvo para descontar no dio la talla y por eso no llega mejor posicionado al partido ante el "Pirata".

La fecha seguirá de la siguiente manera:

+ Sábado: Gimnasia (M)-Defensores (14.10, TyC), Deportivo Madryn-Nueva Chicago, Flandria-Independiente Rivadavia y Riestra-Agropecuario (todos a las 15), San Martín (SJ)-Brown (PM) (15.45); Villa Dálmine-Sacachispas (18.10, TyC), Temperley-Quilmes (19.05, DirecTV) y All Boys-San Martín (T) (20.10, TyC).

+ Domingo: Almirante Brown-Mitre (13.10, TyC), Gimnasia (J)-Ferro (15), Chaco For Ever-Chacarita (15.10, TyC), Deportivo Morón-Deportivo Maipú y San Telmo-Brown de Adrogué (ambos a las 15.30) y Estudiantes (RC)-Almagro (16.30).

+ Lunes: Atlanta-Atlético de Rafaela (19) y Güemes-Tristán Suárez (21). Libre Alvarado.

Posiciones: Belgrano 57 puntos; Instituto 52; San Martín (T) 51; All Boys 49; Gimnasia (M) 48; Estudiantes (RC) 45; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro 44; Independiente Rivadavia Mendoza, Defensores de Belgrano y San Martín (SJ) 42; Deportivo Riestra, Deportivo Madryn, Brown (Adrogué), Brown (PM) y Deportivo Maipú (x) 38; Chacarita 37; Ferro, Dep. Morón y Mitre (SE) 36; Agropecuario y Gimnasia (J) 35; Güemes (SE) 34; Quilmes y Almirante Brown 33; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley y Alvarado 28; Villa Dálmine y Nueva Chicago 27; Atlético de Rafaela 26; Flandria 25; Tristán Suárez, Sacachispas y Santamarina 24.

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes de sus parciales en el partido de la séptima fecha.

(Télam)