Belgrano, consolidado líder del certamen, recibirá mañana a Estudiantes de Río Cuarto en un "duelo" entre equipos cordobeses en la continuidad de la fecha 20 de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se jugará este domingo en el estadio Julio César Villagra en la capital cordobesa, desde las 15.50, con televisación de TyC Sports y arbitraje de Sebastián Zunino.

El resto de la programación de mañana se completará con San Martín de San Juan-Ferro; 13.45 (TyC), San Telmo-Quilmes; 15, Brown de Puerto Madryn-Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy-Temperley; 15.50 (TyC), y 19, Guemes de Santiago del Estero-Almagro.

Belgrano, con 42 unidades, no ofrece fisuras en su rendimiento, con un 78 por ciento de eficacia, nueve partidos jugados de local y todos ganados y luego de cada revés (ante Chaco For Ever y Gimnasia de Jujuy) tuvo un convencimiento total del camino adecuado y ánimo para sobreponerse.

Estudiantes suma 28 puntos y hoy le alcanzan para ocupar un puesto entre los clasificados a los octavos de final del reducido por el segundo ascenso. La campaña del equipo de Marcelo Vázquez es irregular y de visita suma cinco sin ganar.

El DT de Belgrano Guillermo Farré ya contará con Mariano Miño y Alejandro Rébola que cumplieron la fecha de suspensión por acumulación de amarillas. También es posible el regreso de Diego Novaretti, quien no viajó por una tendinitis en su rodilla izquierda a Puerto Madryn la fecha pasada, pero no contará con Juan Barinaga, rotura de ligamentos en la rodilla derecha, y Nicolás Meriano suspendido.

Ferro, con 25 puntos, procurará extender la buena serie de cinco triunfos consecutivos, con un solo gol en contra, visitando a San Martín de San Juan, con 26.

El equipo de Caballito llegó a estar en zona de descenso, peor poco a poco evolucionó en su juego y hoy va por un puesto en el reducido. El cuyano, que de local logro 19 de 21 unidades, tiene el mismo objetivo, llegar a los octavos de final por el segundo ascenso.

San Telmo, con 16 puntos a solo tres de un puesto de descenso, jugará en la Isla Maciel ante Quilmes, con 25, ofreciendo como novedad el debut de Fabián Lisa como DT. El "Cervecero" ganó con el estreno de Walter Coyette como entrenador y corto una serie negra de tres derrotas al hilo.

El lunes se completará la fecha a las 15 con Brown de Adrogué-Defensores de Belgrano (por TyC Sports) y Atlanta-Mitre de Santiago del Estero. Libre: Flandria. (Télam)