El delantero Nicolás González lamentó hoy haberse perdido el Mundial de Qatar 2022 luego de haber integrado la lista confeccionada por el entrenador Lionel Scaloni y de quedar desafectado por lesión, mientras que aseguró que ahora solo piensa en pasar tiempo con su familia y en "volver a jugar".

Nicolás González dejó la concentración de la Selección argentina y regresó a Italia, donde se desempeña en la Fiorentina, a raíz de un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le demandará entre 30 y 40 días de recuperación.

"Estoy mal, no quiero hablar. Ahora solo quiero pensar en mejorar y pasar tiempo con mi familia. Estoy pensando en volver a jugar, a ver cómo sigo", dijo el atacante en un breve diálogo con la prensa.

El ex jugador de Argentinos Juniors había formado parte de la lista inicial de 26 para la Copa del Mundo, pero los problemas musculares lo marginaron a pocos días del debut y fue reemplazado por Ángel Correa.

Días atrás, el propio González publicó en sus redes sociales: "Ayer fue un día muy triste y muy difícil de aceptar en mi cabeza que me quedo afuera del Mundial por una lesión. Es un sueño que uno piensa desde chico y que estando a un paso de lograrlo se derrumba todo, pero esto sigue y no voy a parar de intentarlo para cumplir este sueño que busqué toda mi vida. El fútbol da muchísimas oportunidades y me toca dejar pasar esta que es tan difícil de aceptar, pero no me voy a rendir jamás", dijo.

Y agregó: "Desearle lo mejor a este grupo, familia, para lo que viene, que sin dudas van a dejar todo dentro de la cancha para hacer feliz a todos los argentinos y buscar eso que tanto queremos. Se merecen lo mejor siempre, banda, y hoy voy a estar alentando como un argentino más. Gracias a todos los que se tomaron un segundo para desearme fuerzas en este difícil momento, ¡¡¡VAMOS ARGENTINA!!!". FG/KDV NA