Sergio Agüero expresó que siempre ayudó a Independiente cuando se le necesitó, pero que la mala administración hizo que no fuese suficiente para sanear las deudas que tiene el club desde hace varios años. También afirmó que las veces que puso dinero fue desde el anonimato porque "no tiene sentido ventilarlo". "Siempre que me necesitó el club, estuve. Pero hay cosas que no me gustan, como que usen mi imagen para beneficio propio. Eso ya no me gusta. Yo siempre que ayudé fue sin alardear, no soy así y no tiene sentido", expresó el ex jugador del club, hoy retirado de la actividad. No solo destacó su ayuda para el club sino que también reveló que habló con la actual dirigencia, antes de que asumieran en el cargo, y les recalcó que además de saldar las deudas no debían descuidar los resultados deportivos porque no estaban en una situación alentadora como para dejarlo en un segundo plano. "Cuando estaba por asumir esta dirigencia nueva les dije: Está bien saldar las deudas del club, pero no se olviden de los resultados deportivos . El que entiende de economía vende, le baja el sueldo a los jugadores y los presta. Así te quedás sin nada y no tenés los resultados que querés", relató el "Kun". Por último, el ídolo del Manchester City destacó que las ayudas se dan por amor al club, no para alardear: "Yo creo que el que ayuda es porque quiere y porque ama al club. No se ayuda para andar diciendolo por todos lados para que te digan ay, que lindo, mirá lo que hizo ".