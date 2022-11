El ex futbolista Sergio "Kun" Agüero salió a contestarle al boxeador Canelo Álvarez, quien acusó a Lionel Messi de pisotear la camiseta de México, al señalar que no sabe "de fútbol" ni lo "qué pasa en un vestuario". "Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario", expresó Agüero a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. Asimismo, añadió: "Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da". Álvarez había atacado por la misma red social a Messi por considerar que limpió el piso con una camiseta de México mientras los jugadores de la Selección argentina festejaban el triunfo el sábado pasado en el vestuario. "¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", fue el primero de los tuits que publicó el boxeador en su red social y después escribió a modo de amenaza: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre". Además, indicó: "Así como respeto Argentina tienen que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo", escribió, tras lo cual publicó: "La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra". KDV NA